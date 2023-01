Dvě otázky roku: kdo bude prezident a kdy začne zlevňování

30 let po rozdělení Československa čelí obyvatelé obou nástupnických zemí - a s nimi i velká část Evropy - vážným výzvám, které způsobila loňská invaze Ruska na Ukrajinu. Rozjitřenou českou společnost čekají už za dva týdny prezidentské volby, které rozhodnou o nástupci či nástupkyni odcházejícího Miloše Zemana. Jaké další zásadní momenty nás v politice a ekonomice čekají?

A co Česko v roce 2023 čeká? Zásadní změna přijde hned v lednu, kdy se budou konat prezidentské volby a po deseti letech se na Pražském hradě vymění hlava státu. V čele předvolebních průzkumů se stále drží armádní generál ve výslužbě Petr Pavel, ekonomka Danuše Nerudová a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Podle šéfredaktora Seznam Zpráv Jiřího Kubíka by alespoň dva z této trojice mohli být nezávislí. „Danuše Nerudová ani Petr Pavel nejsou kandidáty vlády Petra Fialy. Nemusí se cítit vázáni tím, že budou hájit v dnešní složité době politiku této vlády za každou cenu. V tomto ohledu by mohli být opravdu nadstranickými prezidenty. V případě Andreje Babiše to asi nikdo takhle vidět nemůže,“ říká.