Cesta k radikalizaci: „Konspirátoři míří na zranitelné lidi,“ říká expertka

Proč majitelé sociálních sítí nedělají více pro to, aby potírali nenávist na svých platformách.

Proč sociální sítě nejsou jediným faktorem, který ovlivňuje radikalizaci lidí, a co dalšího hraje roli.

Podle socioložky a digitální antropoložky ze Sociologického ústavu Akademie věd Marie Heřmanové jde o „varovnou ilustraci“ toho, kdy se nenávist snadno přelije z online do offline prostředí. „Od nenávistných slov je možná někdy blíž k nenávistným činům, než by se nám zdálo,“ popisuje.

Mladý pachatel na sociálních sítích popisoval, že se nechal inspirovat i činy mužů jako norský terorista Anders Breivik nebo útočník v novozélandském Christchurchi. Antropoložka ale upozorňuje, že za radikalizaci slovenského mladíka nemůže pouze internet. Takový závěr by prý byl příliš zjednodušený.

„Ten člověk prošel procesem, který měl spoustu různých fází a vstupovalo do toho mnoho různých faktorů,“ říká Heřmanová. Roli může hrát rodinné zázemí, knihy, učitelé ve škole, ale třeba i debaty v hospodách a další. I proto podle ní nelze hledat jen dílčí řešení – jako například vypínání těch internetových fór, kde nedochází k regulaci obsahu.

Odpovědnost nicméně nesou i majitelé firem, jako je Meta, do níž spadá i Facebook, Instagram nebo WhatsApp. Podle Heřmanové mohou tyto firmy dělat víc, ale nedělají to. To ukázala i kauza známá jako Facebook Papers.