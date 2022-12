Sudety jako země skladů. Přichází další velký hráč

Nepůjde přitom o ojedinělý projekt. „Tohle je první z řady projektů. Je to pro nás otevření nové byznysové části. Na příštích pět let máme sérii projektů, kde cílíme na hodnotu, která by měla převýšit 600 milionů eur. Bude to o kombinaci více spoluinvestorů. Jen v příštím roce bychom rádi do těchto projektů dali zhruba 90 milionů eur.