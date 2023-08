Designéři od Zlína ohromili pražskou burzu. Jen letos utrží přes miliardu

„Při téhle technologii nepotřebujete formu, do které pak odléváte odlitky, ať už to jsou květináče, lavičky, odpadkové koše. Tady tisknete v podstatě betonovou stopu, kterou vrstvíte na sebe,“ říká v pořadu Agenda SZ Byznys spoluzakladatel a designér firmy Karásek.

Namísto celodenního zasychání ve formách, mají v mmcité dvoumetrový květináč hotový zhruba za půl hodiny. Do výroby navíc může jít osm tvarových variant najednou, aniž by bylo třeba vyrobit osm forem. Výroba je tak rychlejší, ale laciněji nepřijde, upozorňuje designér: „Levnější to moc není, ono je to zas přece jen docela sofistikovaná záležitost.“