Češi šetří a raději se projdou. Výdejní místa rychle přibývají

Navýšení cen by podle jeho slov mohlo významný podíl zákazníků přimět objednávat zásilky na výdejní místa místo na vlastní adresu. Takové doručení je totiž o polovinu levnější.

Další sezonu, která každoročně graduje vánočním obdobím, máte za sebou. Jaký to pro vás byl rok?

Dlouhodobě sledujeme vývoj e-commerce i ve vztahu obecně k maloobchodu v západní Evropě a díváme se na vyspělejší trhy, kam až může e-commerce dojít. A ten potenciál růstu v Česku tady stále je. Pro letošní rok jsou kapacity možná naddimenzované, ale do příštích let budou určitě ku prospěchu.

Krize, které prožíváme v posledních letech, posouvají celý byznys model dopředu. E-commerce prostupuje veškerými odvětvími, která si dokážeme představit. A aktuálně se v Česku pohybuje podíl e-commerce na maloobchodních tržbách kolem 17 procent. Myslím si, že do pěti let číslo ještě poroste. Určitě překročí 23 až 25 procent. Každé procento zde představuje stovky milionů zásilek na trhu, takže opravdu ten potenciál tady vidíme.

Co je na toto období třeba, kolik například zaměstnanců potřebujete k tomu, aby hladce probíhalo doručování. Nabíráte další zaměstnance?

Připravujeme se po zkušenostech z předchozích sezon vždy od ledna každého roku s tím, že probíhají nábory, zabezpečení manipulačních činností a dalších činností pro fungování firmy. Aktuálně máme přibližně 900 zaměstnanců ve vlastních stavech a standardně v průběhu roku zaměstnáváme plus minus 500 agenturních pracovníků. V sezoně je to až 1000, to je právě ten hlavní rozdíl.