„Pár lidí bych vyděsil,“ říká o útocích hackerů šéf české IT jedničky

Kybernetické útoky se stávají stále větší výzvou, a to nejen pro koncové uživatele, ale také pro technologické firmy. Ty v důsledku růstu počtu a sofistikovanosti podvodů musí v krátkém čase přicházet se stále lepší obranou. Největší IT firma v Česku a na Slovensku, společnost Aricoma, chystá kvůli rostoucím hrozbám rozšíření týmu.

Už nyní jsou podle jeho slov počty útoků na firmy, kterým Aricoma hlídá IT infrastrukturu, děsivé. „Pokusy o útok sledujeme 24 hodin denně. Samozřejmě to číslo nemohu publikovat, ale myslím si, že bych pár lidí vyděsil,“ komentuje situaci šéf technologické skupiny, kterou před pěti lety založila investiční skupina KKCG miliardáře Karla Komárka.

„Dokážeme si už ve velmi brzké době představit například použití umělé inteligence při takzvaných penetračních testech, kdy my jsme ti, kteří se pokoušejí na zákazníkovu zakázku vniknout do jeho vlastního systému,“ popisuje nové strategie šéf skupiny.

O tom, jak svižným tempem jde oblast kupředu, svědčí i výsledky těchto testů. „Pokoušíme se prolomit bezpečnostní infrastrukturu zákazníka a dost často úspěšně. A pak vypracováváme zprávu, která samozřejmě obsahuje, co se stalo, proč a co je třeba udělat pro to, aby už se to neopakovalo,“ vysvětluje.