Rok, dva to bude slabší, pak se vše zlepší, říká ojedinělý optimista v byznysu

„Na nás zákazníci šetří hned v první vlně,“ říká muž, který se přesto nebál vložit 600 milionů korun do nové pily na zpracování dřeva, kterou právě dokončují. Krize a snahy šetřit ale dopadly i na něj a pokles objednávek vyčíslil na dvacet procent.

„My jsme zažili ještě výrazně horší časy, s lety 2008 a 2009 se to nedá srovnat,“ říká Marcel Klaus po pětadvaceti letech v byznysu. Jeho firma je největším výrobcem dřevěných palet a beden v zemi. „Co se nejhoršího stane? Že to bude rok, dva slabší, ale my tu situaci zvládneme.“