Sadař: Ministr je Pan Neviditelný. Vláda musí konat, jinak česká jablka zmizí

Jeden z největších tuzemských ovocnářů kritizuje vládu za to, že jim nepomáhá odrážet polskou konkurenci, která drtí český trh. I přes loňskou rekordní úrodu jim zatím zůstává zhruba polovina jablek ve skladech. Za cenu, která by sadaře uživila, je totiž od nich nikdo nekoupí, a obchody jsou tak plné levnějšího ovoce z Polska.

„Polská vláda se o pěstitele postará. Oni mají podobné výrobní náklady jako my, problém je v tom, že oni to prodají pod výrobními náklady a vláda jim to doplatí,“ kritizuje podle něj nerovný postup vlády v obou zemích. Českého zákazníka přitom zajímá jedině cena, je přesvědčen. „Pokud se nic nezmění, české ovocnářství do pěti deseti let skončí.“