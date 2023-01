Co nedávalo smysl, muselo pryč. Obchod s botami díky tomu přežil

Většina šéfů českých firem se letos chystá na krizi a těžký rok. Podle Petera Hajdučka z Footshopu tomu ale zatím nic nenasvědčuje a jeho obchod naopak letos očekává růst. Je to i díky tomu, že svou krizí si prošel už v uplynulém roce a vše, co musel udělat, aby nepadl, mu nyní pomáhá.

„Vnímám to tak, že jsme trošku předběhli dobu, protože pro nás byl nejtěžší ten minulý rok. Díky tomu jsme velmi silně připraveni na tento rok, a já jsem proto celkem optimista. Očekáváme asi desetiprocentní růst a držíme fixní náklady. Podle prvních lednových výsledků zatím mohu říct, že se nám to daří víc než naplňovat,“ říká Hajduček v pořadu Agenda SZ Byznys.

Footshop se totiž v loňském roce dostal do krize. Po covidu přestali lidé nakupovat, přišla válka na Ukrajině a inflace a tržby spadly. Firma se proto pustila do obrovského řezu, a aby nezkrachovala, osekala náklady na minimum.

„Udělali jsme mnoho změn a s odstupem času to vnímám jako velmi ozdravný proces. Jsem rád, že se to stalo, protože dnes je firma mnohem silnější. Změnili jsme obsazení managementu, rozloučili jsme se s některými lidmi, zúžili portfolio a kategorie značek, které prodáváme, zavřeli jsme neprofitabilní prodejní a marketingové kanály,“ dodává Hajduček s tím, že vše, co dlouhodobě nedávalo smysl, muselo z firmy pryč.