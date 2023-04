Značka odsloužila, co mohla, jdeme dál, říká šéf Dáme jídlo o tom, proč končí

„Není to jednoduché, ten brand je tady strašně dlouho, zná ho v podstatě každý Čech, lidé ho mají rádi. My už ale vidíme, že značka odsloužila to, co mohla, a je potřeba udělat změnu a jít dál,“ vysvětlil v Agendě SZ Byznys Adam Kolesa, ředitel zatím stále ještě platformy Dáme jídlo.