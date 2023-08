Demence nebo impotence. I to může způsobit vysoký krevní tlak

Proč by nás vlastně mělo zajímat číslo na tlakoměru? „Protože se těsně pojí s prognózou jedince, to znamená, jak dlouho bude žít. Polovina z nás umře z kardiovaskulárních příčin. A nejvýznamnější rizikový faktor je právě vysoký krevní tlak,“ říká doktorka Kociánová.

Nemoci způsobené krevním tlakem devastují nejen tělo, ale i ekonomiku. „Zkoumá se, jak moc může vysoký krevní tlak zvýšit riziko demence. Ukazuje se, že korelace je velice těsná a že pokud budete mít v 50 letech vysoký krevní tlak, riziko, že budete v budoucnu dementní, je o 60 procent vyšší. Pro populaci to znamená velkou zátěž. V současné době máme asi 180 000 dementních spoluobčanů, očekává se, že do roku 2050 by se to mohlo zdvojnásobit,“ varuje Eva Kociánová.