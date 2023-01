Dobrovský & Šídlo: Kdo a jak nás táhne do války. Té občanské…

Před deseti lety se v režii Miloše Zemana hrozilo Sudeťáky, v roce 2018 migranty. Letos to Andrej Babiš ani nedávkoval, vybalil to rovnou na tiskové konferenci večer po vyhlášení výsledků prvního kola.

Co ukazují billboardy, ze kterých jsou lidé strašeni tím, že když zvítězí jeden z kandidátů na prezidenta, bude země zatažena do války? Především to, že pokud tento typ kampaně zvítězí, získá tím legitimitu. Co nám touto „legitimitou“ hrozí? Přinejmenším to, že používat lež v kampani (Schwarzenberg vrátí majetky, Drahoš přivede migranty) se i potřetí vyplatila.