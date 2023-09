Dobrovský & Šídlo: V politice chybí odvaha. A už zase je tu blbá nálada

„Proč už zase máme v téhle zemi blbou náladu?“ zněla úvodní otázka Jindřicha Šídla v druhé části vystoupení podcastu Dobrovský & Šídlo v pražské La Fabrice. Jeden z dílů tohoto podcastu se svého času jmenoval „Vláda národního zklamání?“ Za poslední rok to vypadá, že se v tomto směru spíš posílily obavy než naděje.

Pokud jde o praktickou politiku: Když se například vysloví slovo „balíček“, jako by tu dodnes strašil přízrak druhé poloviny 90. let, kdy se tento pojem ústy Václava Klause poprvé objevil na veřejnosti. Dnešní situace je pochopitelně jiná, už jen proto, že daný „balíček“ se jaksi nedaří zabalit, natož doručit. To je varující skutečnost.