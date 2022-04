Glosa: Boj o budoucnost EU dnes večer v televizi

Šéfka nacionalistického Národního sdružení vede už roky politiku takzvané „dediabolisation“. Česky by se to dalo krkolomně přeložit jako oddémonizování. Jinými slovy se snaží prezentovat jako politický mainstream a nechat voliče zapomenout na svého extremistického otce.

V evropské politice ale zmírnila jen kosmeticky. Nechce už sice referendum o frexitu, ale přednost národního práva před evropským. A to by byl v případě jejího zvolení obrovský problém. Buď by musela Unie změnit své smlouvy, což vyžaduje souhlas všech 27 členských států, anebo by Francie začala unijní právo porušovat. První případ je velmi nepravděpodobný, ten druhý by nutně vedl ke konfliktu a možným sankcím. Ústavní právníci mluví o „soft frexitu“.