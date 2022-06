Glosa: Co chci od příštího prezidenta? Vlastně maličkosti

Zbývá už jen necelých devět měsíců. Osmého března 2023 odletí třetí český prezident Miloš Zeman podle amerického zvyku vrtulníkem ze svého letního a už několik let stálého sídla v Lánech do svého nového postprezidentského sídla v Lánech. Naštěstí jinde v Lánech.

Na jeho místo nastoupí nová hlava státu. Čtvrtý prezident. Nebo první prezidentka. Nemám v tomhle souboji favorita a nečekám, že by se mi podařilo k některému z kandidátů zahořet takovými sympatiemi, jako se mi to stalo naposledy v roce 1992 s Billem Clintonem. Přesto mám jako občan jistá očekávaní a nároky.

Bude ctít ústavu, protože to je ústava. Krásné a srozumitelné dílo, a když se v ní píše, že prezident něco učiní, znamená to, že to prezident skutečně učiní. Ne že si to bude měsíc rozmýšlet a pak udělá, co se mu zachce.