Glosa: Debata byla super. Pokud jste vydrželi do konce

Možná ještě váháte, koho ve vaší obci volit. Na každém lístku vidíte docela zajímavé lidi, takže se pořád nemůžete rozhodnout. Jestli to hodit spíš sdružení Za lepší Lhotu, Pro Lhotu, Lhotečané sobě, Lhota v srdci, Žijeme Lhotou nebo snad Změna pro Lhotu.

Možná jste se také ve čtvrtek podívali na závěrečnou televizní debatu v České televizi, jestli vám nějak nenapoví. Ta se koná tradičně v předvečer voleb a zvyklo se jí říkat „superdebata“.

Ponechme teď stranou, že termín „superdebata“ se už od minulých sněmovních voleb potýká s devalvací. „Super“ je už vlastně každá debata, je jich záplava. Nejen televize, ale i rozhlasové stanice, noviny či internetová média chtějí z prestižních důvodů tu svou diskusi nazvat „super“. Pravda, nakonec na každém takovém příspěvku v předvolebním čase můžete najít něco super.

Ta veřejnoprávní vysílaná ve čtvrtek z panteonu Národního muzea byla taky super. Vskutku mimořádná. Sešlo se v ní sedm lidí, kteří v nadcházejících komunálních a senátních volbách vůbec nikam nekandidují. Alespoň v úvodu se sedmička lídrů parlamentních stran proto snažila aspoň předstírat, že chtějí řešit komunální témata.

Jelikož nelze konkrétně probrat situaci v každé z 6250 českých obcí, nezbývalo nic jiného než opakovat všeobecně známé banality. Jako že ve volbách jde o lepší silnice, chodníky, kanalizace, domovy pro seniory, zeleň, byty, školky a školy, sportovní hřiště, podporu místních spolků, bezpečnější ulice… Jistě, kdo by to nechtěl? Ale koho teda volit?

Na debatě bylo pozoruhodných víc momentů. Šéfové pěti vládních stran – Fiala, Jurečka, Pekarová Adamová, Rakušan a Bartoš – měli přesilovku proti dvojici opozičních předáků, Babišovi s Okamurou. Ti dva se samozřejmě o žádných chodnících nebo dětských hřištích bavit nechtěli. Rovnou vytáhli nejžhavější téma dneška – ceny energií.

Jejich přirozeným cílem je udělat z víkendových voleb referendum o vládě Petra Fialy. A ani se nemuseli moc snažit. Už samotné aranžmá superdebaty udělalo přesně ten dojem, že na konci bude volič muset odpovědět ANO/NE na otázku, jestli je spokojen s koaličním kabinetem.

Vládní špičky se tomu sice nejprve smály, když se toho dožadoval šéf hnutí ANO Andrej Babiš větou „nedělejte z toho komunál, prosím vás, vždyť je to o vládě!“ Ale nakonec mu samy vyhověly. Když opozičníci křičeli, že oni by zastropovali ceny elektřiny níže, a navrch by to udělali ještě u potravin, vládní předáci neměli v předvečer voleb sílu populistům vzdorovat. Argumentovat pravdivě tím, že ve vydrancované státní kase už nic není, by vypadalo, že nechtějí pomoci a kašlou na lidi. Takže z toho poslušně „nedělali komunál“ a chlubili se vlastní dosavadní pomocí.

Zároveň vládní lídři v takové atmosféře rychle zapomněli, že o víkendu si na mnoha radnicích jejich strany silně konkurují, takže se před výpady Babiše s Okamurou až dojemně mušketýrsky bránili a podporovali navzájem. Třeba předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová větou „máme konečně premiéra, který nefňuká a umí dát dohromady souvislou větu, tak si tuto změnu nenechme ukrást“, nejenže chválí premiéra z ODS. Především tím sama z komunálních voleb dělá referendum o vládě.

Přitom sněmovní strany v obecních volbách nehrají prim, snad vyjma největších měst. Ze všech lidí, kteří se v pátek a sobotu ucházejí o vaše hlasy, je nejvíc nezávislých kandidátů, celkem 64 procent. Z parlamentních stran posílá do voleb nejvíc kandidátů KDU-ČSL, 12 600, ovšem je to jen sedm procent ze všech.

Samozřejmě všichni ti „nezávislí“ žádného společného předsedu nemají, takže televize to mají těžké – koho vlastně zvát do debat před komunálními volbami, aby to zajímalo diváky z celé země? ČT měla třeba zajímavé diskuse lídrů kandidátek ve třech největších městech. Ale neodsuzujme hned Kavčí Hory, že to čtvrteční superdebatou pokazily. O komunálních a senátních tématech jsme se toho sice moc nedozvěděli, ale kdo vydržel do konce, nemusel litovat.

Dozvěděli jsme se zatím nejvíc o jiných volbách, které se konají už za čtyři měsíce. O prezidentských. Vládní strany dosud tajily, jestli představí vlastního kandidáta či kandidátku, a kdo to bude. Teď jsme poprvé nahlas uslyšeli, že to nejspíš odpískají a jednotlivé strany se raději rozhodnou, koho ze stávajících občanských adeptů v klání o Hrad podpoří.