Glosa: Do budoucího prezidenta nevidíš. Tak koho vybrat?

Máte smysl humor? Jste hodný člověk? Důležitých otázek by byla spousta, ale odpovědi si musíme domyslet sami.

Sedm žihadel, plat sto deset tisíc čistého nebo sponzor XY. Za sto dnů budeme u voleb vybírat nového prezidenta nebo prezidentku republiky a média se naprosto správně snaží zjistit o kandidátech první poslední.

Majetkové poměry, zdravotní stav, dárce v kampani. Kdo vlivný za kým stojí, kdo je víc doleva, kdo naopak. Co by kdo podepsal, a co vetoval.

Pokud občan informace hledá, může už mít o uchazečích docela ucelený obrázek. Jenže pořád jsou to svého druhu technikálie. To nejdůležitější se ne a ne dozvědět: Jak to s námi ten či ta vlastně myslí? Jací ve skutečnosti jsou, „jako lidi“? V parafrázi starého hloupého vtipu: Do prezidentského kandidáta a do melounu nevidíš… Voličovi asi nezbyde než se spolehnout na vlastní intuici.

Stejně jako existuje transparentní účet pro dary v kampani, bylo by skvělé, kdyby existovalo něco jako transparentní průvodce povahou budoucího prezidenta. Ale co by na takovém seznamu mělo být? Na co důležitého bychom se chtěli zeptat?

Máte smysl pro humor? Jste laskavý člověk? Máte rád děti? Jste soucitný? Jaký film máte vážně nejradši? Máte rád Česko? Ale nemyslíte si, že to znamená ostatní země nemít rád? Myslíte, že je demokracie fajn?

Jenže to je jenom snění a skutečně upřímné odpovědi si nepřiznají možná ani sami tázaní. Tak podle čeho volit?

Nově zvolený prezident bude, stejně jako jeho předchůdci, přísahat na Ústavu a slibovat, že povolání hlavy státu bude vykonávat s nejlepším vědomím a svědomím. To zní jako klišé, dokud se nad tím člověk nezamyslí a nevezme to vážně. Tak i my volme s nejlepším vědomím a svědomím, protože lepší návod asi neexistuje.