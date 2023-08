Glosa: Jak zachránit Čechům blahobyt? Existuje starý recept

V tuzemsku převládá názor, že bohatství zajistí jen industriální dovednosti zdejší populace. S tím lze souhlasit. Kdyby Češi nechtěli rozvíjet svůj průmysl, dávalo by to zhruba stejný smysl, jako kdyby se Saúdové dobrovolně vzdali ropných nalezišť. To však není důvod, proč by se měla tuzemská ekonomika dopustit chyby, které se říká „všechna vejce v jednom košíku“. Vsadili jsme na průmysl s takovým nadšením, že při jeho výpadku neexistuje další nástroj, jak dosavadní blahobyt aspoň udržet.