Glosa: Kraj koupí billboardy za milion. Aby se lidé dověděli, kdo je hejtman

Ne, že by nějaké to zviditelnění hejtman Schiller nepotřeboval - podle nedávno zveřejněného průzkumu STEM/MARK ho nezná 72 procent obyvatel Ústeckého kraje. (Hůř už je na tom co do známosti jenom plzeňský hejtman Špoták za Piráty, ale ten je ve funkci teprve 14 měsíců.) Jenže ve slušné politické kultuře by si případnou kampaň o své existenci platil ze svého.