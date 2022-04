Glosa: Máte problém? Hoďte ho ke garážím!

Tuhle jsem si všiml, že o ně někdo opřel poličky ze staré skříně. Jak jsem šel kolem a viděl to odložené dříví, vzpomněl jsem si na Andreje Babiše, konkrétně na to, jak radil premiérovi Fialovi, aby se tolik nezajímal o uprchlíky a víc se staral o problémy našich lidí.

Skříň už zřejmě někomu dosloužila a protože se už jaksi nehodila, změnila se v problém. Problém se dá řešit různým způsobem. Jedním z nich je, dát ho někam, kde nebude na očích. Jak se říká, co oči nevidí, to srdce nebolí. Bohužel jde o řešení, v němž hraje hlavní roli úhel pohledu. Z jistého pohledu nejsou problémy tím, čím se jinde zdají být.

Tak je to s nepříjemnými věcmi běžné. Třeba když jdete do práce a v metru vidíte, jak skupinka lidí kope do nějakého mladíka na zemi, napadne vás, že by mohlo jít o problém, a co víc, problém, který se vás týká už jen tím, že ho máte přímo před očima. Stačí si ovšem vzpomenout, že pospícháte na směnu, přidat do kroku – a problém je vyřešen.