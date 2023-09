Glosa: Mladí nemají řidičáky a sex. Kde se to zastaví?

Starší generace mají o těch mladších jasno už stovky let - jsou líní, nechtějí pracovat a ještě si o sobě moc myslí. Poslední dobou ale začali dospívající a mladí dospělí znervózňovat okolí ještě dalšími výmysly.

Tak například nedávno vyšla zpráva, že mladí si mnohem méně než dřív dělají řidičské průkazy. Zatímco v roce 2014 vlastnilo řidičský průkaz přibližně 68 % všech lidí od 18 do 25 let, v roce 2023 už je to jen 60 %.

Věkový průměr českých řidičů stoupá a za deset let celkově o procento ubylo řidičských oprávnění.

Proč? Protože víc mladých lidí než dřív se obejde bez auta, zvlášť ve městě. Chodí pěšky, jezdí veřejnou dopravou nebo na kole. Další odrazuje cena získání řidičského oprávnění, pořízení a provozu auta.

No a co, chtělo by se říct, neškodná statistika. Řidičák ať si dělá, kdo chce. Koneckonců auto není žádná posvátná kráva. A řidičák není nic, co by si člověk nemohl pořídit později, až bude chtít, nebo se mu třeba změní životní situace.

Móda, kdy si všichni (včetně autorky tohoto textu) hromadně dělali autoškolu těsně po osmnáctinách, také nebyla úplně ideální. Řada z nás stejně neměla většinu času co řídit a než se dostala k vlastnímu autu, půlku toho zapomněla.

Ale část starší generace (nutno říct, že z větší části muže) menší zájem mladých o řízení aut nějakým způsobem dráždí. Pro jedny je to zelený šprajc, pro další příznak nesamostatnosti. Vyroste nám generace lidí, kteří nebudou umět tuhle základní životní dovednost! A vůbec, chlap bez řidičáku není chlap.

Čerstvě také vyšla zpráva, že klesá spotřeba hormonální antikoncepce. Kromě hlavního důvodu - že ženy raději volí jinou formu antikoncepce - je za tím podle psychologů i klesající zájem mladých lidí o sex.

Důvody to má různé - mladší generace začíná se sexem později, sexuální život se částečně přesouvá do virtuální reality, přibývá dobrovolných singles, mladí mají jiné možnosti a jiné zájmy. Opět by nad tím člověk pokrčil rameny, ať si má sex, jak kdo chce.

Už ani ten sex je nebaví!

Ale i tohle některým příslušníkům starší generace přijde jaksi podezřelé. To my, my jsme se v jejich věku něco nasouložili! Ne jako ta dnešní mládež.

Úplně se bojím zmínit, že mladí také rok od roku méně kouří i pijí, kvůli čemuž upadá národní sport „trumfujeme se historkami, kdo se v pubertě nejvíc opil“.

Kde se tahle nervozita z toho, jestli někdo cizí řídí auto nebo má sex, vlastně bere? Nikdo tím přece nikomu neubližuje ani po nikom nic nechce.

Nakonec z toho vždycky vyleze prostá pravda - nejde nám o ně. Bojíme se, že se nám změní svět pod rukama a nakonec zůstaneme se svými hodnotami v menšině. A také nás to trochu uráží. Protože naše generace přece má patent na rozum a teď si tady nějací cucáci chtějí sami určovat, co je baví.

Naštěstí jim bude fuk, co vy si o tom myslíte. Stejně jako to kdysi bylo fuk vám. Jen už jste zapomněli, jak srandovní vám tehdy podobně láteřící boomeři přišli.