Řidičák by měl stát alespoň 40 tisíc, zní z autoškol

Cena kurzu na řidičské oprávnění skupiny B – tedy na osobní automobil – šplhá ve většině tuzemských měst přes hranici 20 tisíc korun. Podle průzkumu je na tom Česko co do výše zdražení nejhůře v Evropské unii. Zástupci autoškol vysvětlují, že jim výrazně narostly náklady. Navíc podle nich byly kurzy před covidem cenově podhodnocenné.

Březnová data Eurostatu ukazují, že se ceny řidičských průkazů pro osobní vozidla zvedly mezi lety 2018 a 2022 téměř o 20 %. To potvrzují i redakcí Seznam Zpráv oslovené autoškoly. Některé zvedly cenu oproti období před covidem o třetinu, jiné i víc.

Za růstem cen jsou podle vedení autoškol hlavně zvyšující se náklady spojené s inflací, narůstající ceny pohonných hmot a zvyšující se mzdy. „Když jsem před třemi lety začínal, cena benzinu byla kolem 28 korun za litr, teď je to klidně o 10 korun víc. Ruku v ruce s tím jdou i ceny za servis vozidel, pojištění, úvěry nebo spoření na pořízení nových vozidel,“ řekl Seznam Zprávám majitel mostecké autoškoly Miroslav Braniš.

Podle něj tvoří ale největší podíl částky za kurzy jeho čas strávený s účastníky kurzu za volantem, potažmo pak v jiných autoškolách platy zaměstnanců. „Poměrně často jezdíme i o víkendu nebo ve svátky, snažíme se co nejvíce vyhovět našim klientům,“ vysvětlil.

I přes aktuální zdražení tak mají majitelé v plánu částky ještě zvyšovat. Aktuální ceny jsou podle nich stále neúnosné a autoškoly trpí trvalým podhodnocením. „Donedávna stála autoškola klidně osm tisíc, což je úplný nesmysl. U nás by měla ta cena být klidně 40, což tu ale nastavíme těžko.“

„Lidé z oboru si neumějí říct o peníze, jsou to často dříči, kteří zdědili firmu po tátovi a teď to nějakým způsobem provozují. Pak ale zjišťují, že nemají na nová auta a podobně. Úroveň toho oboru je prostě špatná,“ vysvětlil Nosek.

Z toho pak plynou i další problémy, které jsou s nedostatkem financí spojeny. Podle Kříže je často neúnosné učitele zaměstnat na běžný plný úvazek. „Kdybyste měl učitele platit tak, jak se má, tak bude stát řidičák minimálně 50 tisíc. To bohužel ale nestojí, takže učitelé pracují na IČO, dohody a podobné věci.“

Problém je ale i pohled na získání řidičáku ve společnosti. „Autoškola pořád trpí stigmatem, že je to jen legalizace řidičáku, nikoliv proces, kdy se má člověk naučit perfektně řídit. A největší problém je to v malých městech. Pražák si uvědomí, že holku nenaučí řídit táta za městem, protože když pak potká velkou křižovatku, vyděsí ji to a nemusí situaci zvládnout,“ dodal Nosek.