Glosa: Nalijme si tichého vína. Lidovci se bojí novot, preferují drogy tradiční

„Víš, to se ti vrátí – každá levá od časů školky dávný,“ zpívají Tři sestry a pro lidovce je to vzkaz jako dělaný.

V posledních hodinách se dva lidovečtí ministři pustili velmi zostra do národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila za rozhovor, který poskytl iDNESu a vyšel s titulkem Vobořil: Zákaz kratomu není třeba. Je čas zpřístupnit marihuanu, možná i kokain.

Ministr zemědělství Marek Výborný i jeho kolega z resortu životního prostředí Petr Hladík mluví o selhání Vobořila, a Výborný by ho dokonce rád odvolal. Problém je, že po přečtení interview vyjde najevo, že Vobořil v něm vysvětluje vládou v srpnu odsouhlasený návrh zákona, který sice nepočítá se zákazem kratomu, ale právě s jeho regulací, aby volný prodej nebyl možný.

Lidovečtí ministři možná postupovali podle domluvených not, protože oba sáhli k nejúdernější zbrani internetových diskusí Capslocku a Vobořila označili jako PROdrogového koordinátora. Svět sociálních sítí jim odpověděl stejně tvrdě, pomocí jednoduché otázky: A co to tiché víno?

Nedá se nic dělat. Neústupnou snahou zvýhodnit jeden druh alkoholu, když vláda pátrala po každé šanci ušetřit nějakou korunu a sáhla třeba i na školství, už lidovcům nikdo neodpáře. „Víš, to se ti vrátí - každá levá od časů školky dávný,“ zpívají Tři sestry a pro lidovce, kdyby byli příznivci pivní, nikoli vinné kultury, by to byl vzkaz jako dělaný.

Foto: jindrichvoboril.cz Jindřich Vobořil.

Když se teď zaklínají, jak mají strach o své děti, aby si nemohly koupit kratom, je to naprosto pochopitelné, takových je nás víc, nicméně to nepůsobí důvěryhodně. Lidovecký postoj vykresluje trapné žertování exministra Nekuly, kterým hýřil ještě v květnu: Podporuji přiměřené užívání návykových látek, když ty návykové látky pocházejí od moravských a českých vinařů.

Adiktologové donekonečna opakují, že žádná dávka alkoholu není bezpečná ani pro dospělé, natož pro děti. Tak proč lidovci v některém z mnoha vládních angažmá neprosadili přísnější tresty pro prodejce alkoholu, který prodá láhev dětem?

Pasáže, kde Vobořil laxní přístup Česka k alkoholu kritizuje, lidovci taktně přehlédli a místo toho využili zmínku o kokainu v titulku.

K němu protidrogový koordinátor ve skutečnosti řekl, že by i u něj mohl regulovaný trh fungovat. Dodal, že rizikovost kokainu vidí někde mezi heroinem a konopím. Nic víc, nic méně. Je ovšem fakt, že podobné úvahy by si Vobořil jako zkušený úředník i politik mohl odpustit. Jen tím komplikuje změnu přístupu ke konopí, která se nyní rýsuje.

Jistě totiž zná starou politickou fintu, která radí, že když něco opravdu nechceš, nejlepší cesta je navrhnout to v co nejextravagantnější podobě. A přesně to teď Vobořil nechtěně udělal. O regulovaném trhu s kokainem se zatím ani nemluvilo a Vobořil takovými úvahami jen nabíjí odpůrcům, kterým se tak bude snáze bojovat i proti legalizaci konopí.