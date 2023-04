Glosa: Němci se atomu zřekli. Kde máte jistotu, že Česko zachrání?

Němci očividně svůj projekt „Energiewende“ překombinovali. Nejdříve se z obavy o bezpečnost rozhodli zrušit atomové elektrárny, poté vyhlásili válku fosilním palivům, jejichž spalování posiluje skleníkový efekt a přispívá ke změně klimatu. V sobotu proto úspěšně odpojili poslední jaderné reaktory, ovšem o to víc museli zprovoznit starých uhelných elektráren. Jaderné elektrárny však mají výhodu, že skleníkové plyny prakticky neprodukují, zatímco při spalování uhlí jich vzniká daleko nejvíc. Ekologičtí průkopníci od sousedů proto musí vysvětlovat, proč Německo najednou vypouští největší objem skleníkových plynů v Evropě a proč se to v dohledné době nezmění.

Polostátní podnik ČEZ už rozjel výběrové řízení na stavbu dalšího dukovanského reaktoru. Podle plánu se začne stavět v roce 2029 a do provozu půjde v roce 2036. Tím by byla situace zachráněna, ovšem poslední zkušenosti z Finska a Francie ukazují, že se nový reaktor nestaví sedm, ale sedmnáct let. Nové projekty ve Velké Británii a Maďarsku sice slibují dostavbu za dvanáct, respektive třináct let, jednak ovšem není jisté, jestli investoři plán splní, jednak by byl i dvanáctiletý termín z pohledu dukovanské investice příliš pozdě.