Glosa: Otrávená země. Zaléváme jedem

Kulturní nevyčíslitelné hodnoty vinařství v minulých dnech našly své mocné zastánce, samotná půda takové štěstí nemá. Jinak by nebylo běžnou praxi její každoroční prolévání jedovatými chemikáliemi.

V naříkání a pláči v této bohaté zemi jsme mistři světa, to je náš národní sport, komentoval ekonom Mojmír Hampl diskuze o hlavním tématu posledních dnů – vládním úsporném plánu. Určitě lze souhlasit. Jenže stranou těchto „uplakaných“ témat, která plní přední stránky novin, jsou jiné problémy, nad kterými bychom brečet nebo řvát měli, a bůhvíproč to neděláme.

Určitě se najdou mraky argumentů, proč to vlastně jinak nejde. Proč je takový postup legální. Že erozi dostatečně brání ty rostliny, které přes zimu zůstávají na poli. A že jinde chemie používají ještě víc. Ale není to nic platné, z představy, že polijeme pole jedem a necháme ho vsáknout bůhvíkam, je jednomu úzko.

Nejen proto, že ten jed, konkrétně glyfosát, je dost možná rakovinotvorný, že bude velmi dlouho v půdě a vodě, že nevíme, jak si „porozumí“ s ostatními jedy, které do přírody hrneme. Nejen proto, že s ozimem zabijeme i leccos jiného (čemuž odborníci eufemisticky říkají, že to „neprospívá biodiverzitě“).

Úzkost na nás padá i kvůli něčemu jinému, než jsou tato neoddiskutovatelná fakta. Máme přece k půdě vztah. Nemůžeme si pomoci. I když se k ní chováme macešsky, zaléváme ji betonem a zmíněnými jedy, někde v hloubi duše je nám to líto. Intuitivně cítíme, že to není správné.

Ale kdo by se měl půdy zastat? Adepti, kteří cítí něco „nadmateriálního“, se přihlásili v minulých dnech, při sporu o daňové osvobození tichého vína. Tam ministr zemědělství Nekula chápal, že produkce vína má svůj „kulturní rozměr“. Ministr spravedlnosti Blažek se nechal slyšet, že vinařství je „specifický a jen účetními tabulkami nevystižitelný obor lidské činnosti“. To je přesně ono. A u vína to jde, ale u půdy nikoli?