Glosa: Proč se nerodí víc dětí? Babiš už u toho nesvítí?

Ten je přesvědčen, že pár mladých lidí se brání početí hlavně kvůli tomu, kdo zrovna sedí ve Strakově akademii. Hele, je tam miliardář Babiš, vlítneme na to! A teď fakt ne, bacha, v čele vlády stojí profesor Fiala, to jedině s antikoncepcí.

Ale vážně: Opoziční lídr argumentuje, že Fialova vláda porodnost nepodporuje a zkrátka pro mladé rodiny nedělá vůbec nic. Pojďme si připomenout, co dělal on? Kromě toho, že i tady je ve střetu zájmů coby vlastník reprodukčních klinik pro neplodné páry.

Andrej Babiš připomíná, že například chtěl zřídit Ministerstvo pro rodinu! A také se chlubí, že se ještě jako premiér sešel s „dost akční neziskovkou“ Hnutí Pro život, která přišla s plánem, jak zvýšit porodnost. A celé to pak chtěl probírat se svými ministry, aha! Po prohraných volbách ale musel do opozice.

Miliardář všechno přepočítávající na peníze tím asi chce říct, že za jeho vlády tady byl ráj, do něhož se lidé nebáli přivést děti. Zatímco za Fialy je peklo. Kdyby si Babiš přečetl aspoň jednu knihu o demografii, zjistil by, že ochota mít děti s životní úrovní a prosperitou zas tak moc nesouvisí.

Jistě, mladé páry chtějí dostatečný rodičovský příspěvek, možnost umístit děti do školky a šanci pracovat alespoň na částečné úvazky. Ale asi to nebude to hlavní. Vždyť na světě není jediná vyspělá země, kde by ženy v průměru měly dvě děti nutné pro pouhou reprodukci. Nejvyšší porodnost je naopak v těch nejchudších státech. Stačí se podívat na vývoj u nás: hodně dětí se rodilo, když bylo zle – za protektorátu a potom za normalizace.