Glosa: Umělá inteligence je všude. Kdo se bojí o práci?

„Uč se, abys nemusel makat rukama,“ radili nám naši dědové. Vědělo se, že kdo bude pracovat manuálně, bude mít život tvrdší a ve všech ohledech horší. Dokonce i Marian Jurečka, když minulý týden obhajoval přitvrzení vlády v důchodové politice, neopomněl zmínit, že pro odchod do penze nechce stanovit paušální hranici, protože někdo dělá fyzicky více náročné profese a jiný pracuje „jen“ hlavou.

Nemyslím si, že by se pan ministr práce a sociálních věcí chtěl dotknout lidí, kteří se živí duševní prací. Spíš jen potvrdil zažitou zkušenost, že se člověk spíš odrovná při práci se sbíječkou než například skládáním muziky. To ale neznamená, že by duševní práce nemohla bolet.