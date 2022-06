Glosa: Vládne ODS. A byznys musí škemrat o pozornost

Co by někoho mohlo uklidňovat, je víceméně pravicová vláda, která je v Česku u moci a spolu s takzvanými „kapitány průmyslu“ by ideologicky hladce mohla vytvořit plán, jak zemi přes rozbouřené vody krize převést.

To by ale se zmíněnými kapitány musel někdo mluvit. A v tom jsou překvapivé rezervy. Jinak by si prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák nemusel přes média stěžovat, že mu premiér už v lednu slíbil, že se budou konat porady ekonomických ministrů se sociálními partnery – a po půl roce stále nejsou. Premiér a předseda ODS? Té ODS, která se od svého vzniku deklarovala jako politický domov podnikatelů a aktivních lidí? Podnikatelé tu nemají vládnout, vládu máme. Ale vyslechnout by si je lidé u moci měli.