Glosa: Zapšklého Duku musel zesměšnit Vatikán

Jak se stalo, že se z kdysi novotám otevřeného Dominika Duky stal zahořklý muž? Zlomem asi byl rok 2015 a uprchlické krize. Tehdy propadl pocitu, že křesťanství v Evropě je ohroženo islámem, a on je proto povolán vést svatý boj.

Kdo by dnes řekl, že kardinál Dominik Duka vždycky patřil v katolické církvi k lidem, kteří měli otevřenou hlavu. Například usiloval o to, aby se církev neuzavírala a komunikovala s vědci. Nebo vytahoval nahoru mladé naděje: vojenského kaplana Tomáše Holuba, církevního historika Tomáše Petráčka nebo kněze Benedikta Mohelníka.

Líbilo se mu, že mladí to dělají jinak, moderně. Katolický dorost proto posílal na studia do zahraniční. Dával jim šanci a funkce, na které by jinak v rigidní hierarchické struktuře museli roky čekat.