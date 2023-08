Glosa: Železnice skoro zadarmo. Ani Němci na to nemají dost miliard

Regionální expres Norimberk–Cheb provozovaný Deutsche Bahn měl minulou sobotu zpoždění 39 minut. Hlavním důvodem byl fakt, že se cestující, zpravidla němečtí občané mířící do Prahy, nevešli do vlaku, který byl zhruba stejně velký jako v Česku využívaná souprava RegioPanter.

Kromě nostalgické vzpomínky na vlaky komunistického Československa přinesla sobotní cesta z Norimberku zkušenost s tím, co Süddeutsche Zeitung den předtím označil za „jeden z mála úspěchů dopravní politiky spolkové vlády“. Tím myslel, že vláda v květnu zavedla „Deutschland-Ticket“, který umožňuje za 49 eur jezdit celý měsíc po Německu kterýmkoli druhem veřejné dopravy s výjimkou vlaků ICE.

Potíž je stejná jako u každé v zásadě bezplatné veřejné služby. Provozovatelé autobusů, vlaků či metra dostanou od státu a spolkových zemí doplatek tři miliardy eur ročně. To však nestačí, aby třeba železničáři z Norimberku vypravili druhou soupravu.

Veřejná doprava dostupná každému je skvělý plán, jen vědět, jak na to. Češi v časech komunismu poznali, jak se to nemá dělat a co všechno se může přihodit při tak nepromyšlených akcích, jako je Deutschland-Ticket.