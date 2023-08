„Opakovaný infarkt u kuřáka? Zaplatíte 750 tisíc,“ říká známý kardiolog

„Je-li tepna, která vyživuje srdce, úplně ucpaná, je potřeba ji velmi rychle zprůchodnit. Pokud se to povede do hodiny nebo dvou od vzniku obtíží, máte vyhráno. Pacient prakticky nemusí mít následek poškození myokardu, srdce může dál pracovat naprosto normálně,“ říká šéf kardiocentra pražské Nemocnice Na Homolce Petr Neužil v rozhovoru, který je součástí projektu Seznam Zpráv Galerie osobností .

„Kouření nesnáším, protože je to totálně zbytečná aktivita, kterou si lidé ubližují a prokazatelně si zhoršují zdraví,“ uvádí Petr Neužil.

„Jestli můžu být trošku osobní, a Jirka mi to nebude vyčítat: Jirka Bartoška, kterého se neustále snažíme odnaučit kouřit, už dvakrát teď v poslední době nekouřil. Teď třeba 21 dní. Úžasný úspěch!“ říká lékař s tím, že problém je v hlavě kuřáků. A s tím se dá podle něj pracovat.

Stejně tak se snaží pacientům po infarktu, kteří neuposlechnou jeho výzvy, aby změnili svůj životní styl, dostat do hlavy jasnou výčitku, že jejich léčba celou společnost zbytečně stojí obrovské peníze.

„Často to používám při vizitách, když tam máme pacienta nebo pacientku opakovaně nějakým způsobem úspěšně zaléčené po infarktu myokardu. A je to jejich druhý, třetí, čtvrtý infarkt… Při prvním pobytu jim řeknete: Pane Vonásku, paní Vonásková, jste kuřačka, kouříte tolik a tolik cigaret, teď přestanete kouřit. Ona nepřestane, kouří dál, má další infarkt myokardu. Tak já říkám: Paní Vonásková, příště zaplatíte 750 tisíc za pobyt v této nemocnici, za výkony, co jsme vám provedli, protože jste evidentně nedbala našich rad a ten infarkt teď máte úplně zbytečně.“