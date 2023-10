Kamil Rodinger: Fotí každý, ale i dnes je to velké řemeslo a umění

Děláme to automaticky a bezmyšlenkovitě. Nejčastěji mobilem, samozřejmě. Někdy si výsledek ani neprohlédneme, jindy ho vystavujeme na sociálních sítích. A chceme za to lajky. Ano, řeč je o focení.

Odhaduje se, asi velmi nepřesně, že za rok uděláme celosvětově zhruba 1500 miliard fotek. To je přibližně stejně, kolik podle jiných odhadů vzniklo od vynálezu fotografie do uvedení iPhonu na trh v roce 2007. A do třetice jiný odhad zase říká, že za dvě minuty dnes vyfotí lidé víc snímků, než bylo vyfoceno za celé 19. století.