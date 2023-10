Současné umění nesnáším. Mladí nic neumějí, říká výtvarník Pavel Beneš

K současnému umění je skeptický. Má rád výtvarníky své generace, o těch mladších nemá moc valné mínění. Ani o jejich tvorbě. „Nikdo nechce říct, že král je nahatej a že to stojí za prd,“ říká Pavel Beneš, třiašedesátiletý výtvarník a grafik.

Mimochodem, své generační souputníky zná takzvaně na vlastní kůži. Nebo by se dalo říct, že je má i pod kůží. Na pravé paži má totiž tetování podle devíti návrhů současných výtvarníků, mimo jiné Petra Síse, Zdeňka Lhotského či Jiřího Davida. Na levé má pak tetování podle návrhu svých rodičů, rovněž výtvarníků.

Poznali jsme se počátkem 90. let v časopise Reflex, kde pracoval jako grafik. Udělal mi v roce 1991 velmi netradiční svatební oznámení, vypadající jako složenka. Pro mladou generaci: to byly takové papírky, které lidem chodily do schránky, a oni s nimi a s penězi pak zase museli chodit na poštu.

Mluvili jsme s Pavlem Benešem o tom, proč už neběhá a proč ani neučí na vysoké škole, jakkoli to byly jeho dvě velké vášně. Na oboje má jednoduchou krátkou odpověď: přestalo ho to bavit. Ale umí to i dlouze vysvětlit a to si poslechněte v našem rozhovoru.

Má přitom titul docent, ale i na něj se dívá s nadhledem. „Až se právníci a doktoři dozvědí, že absolventi uměleckých škol mají stejné tituly jako oni, ale některým jejich získání zabralo asi tak 20 minut, budou nejspíš rozladění,“ říká.

Povídali jsme si o mnoha věcech: Že své umění představil i na benátském bienále, byť jen po dobu asi 30 minut a anonymně. Že má v uchu dvě náušnice, a to už od roku 1987. Plus bonus pro ty, kteří budou poslouchat až do konce: dozvíte se, které prášky vám zajistí smíření se světem a štěstí.

Byl to místy prostě hodně boomerský rozhovor. Můj host v něm nadával na mladé, trochu i na umělou inteligenci, ale vše samozřejmě v milém a tolerantním duchu. Míru sarkasmu a ironie si doplňte sami – a to jak v tomhle textu, tak především v našem rozhovoru.

Moc mě to bavilo a doufám, že bude i vás. Hezký poslech.