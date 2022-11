Mejdan srdcařů skončil infarktem. Ale jedeme dál, říká Anna van der Weerden

Byla to epizoda o mladé a sympatické právničce, která se na studiích v zahraničí před patnácti lety seznámila s Holanďanem. Po čase se přestěhovali do Česka, a přestože ona je advokátka a on IT expert, rozhodli se založit malý pivovar. To se jim povedlo. Jmenuje se Švihov a je v malé vesnici nedaleko vodní nádrže Želivka.