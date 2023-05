Největší blok pokroku je strach udělat chybu, říká hlídač státu Michal Bláha

Dorazil do studia s motorkářskou helmou, na které je nápis: „Ze špatných rozhodnutí vznikají dobré příběhy.“ Nevím, jak podnikatel a dnes hlavně „hlídač státu“ Michal Bláha hodnotí rozhodnutí povídat si se mnou v podcastu.

Povídali jsme si o mnoha věcech. Ano, první část života, do které patřilo například spoluzaložení jednoho z prvních českých internetových vyhledávačů, jsme probrali už minule. Ale zmíněné tři roky, které od té doby uplynuly, byly tak nabité událostmi, že rozhodně bylo o čem mluvit.

Samozřejmě mě zajímalo, co se o státu dozvěděl z druhé strany, tedy jako insider. Malá nápověda (či spoiler): není to nic lichotivého. Také jsem se zeptal, jestli na motorce občas porušuje předpisy, jako chodec chodí někdy na červenou a jestli by radši nechtěl žít v Americe. Třeba v Seattlu, kde ostatně nějaký čas strávil.