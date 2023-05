Mám vášeň pro byznys a jídlo. Ale nechtěl jsem restauraci, říká výrobce kimči

Martin Kudera je přitom podle svých slov kluk od počítače. Narodil se v roce 1990 a protože vyrůstal v rodině programátora, měl svůj počítač ještě dřív, než začal chodit do školy. Brzy se naučil programovat a objevil v sobě touhu podnikat. Takže i v tomhle byl napřed a první peníze vydělal už na střední škole.

A protože v tom byl docela úspěšný, logicky neměl moc času a s vysokou školou to už moc nevyšlo. Ale nikdy toho prý nelitoval. Jak říká, do roku 2020 se mihnul v různých byznysech, většinou startupech a technologických firmách. Jenže pak přišel covid a s ním nová kapitola: už zmíněné kimči.

Jak se buduje taková firma v době pandemie? A co má nebo může mít společného jídlo s technologiemi, případně startupovou mentalitou? Plus ještě jedna delikátní otázka, kterou jsem ovšem řešil už s více hosty. Když podnikáte s manželkou či partnerkou, co spíše přežije? Váš vztah? Nebo společný byznys? A může přežít obojí?