Rakovina se vás snaží zabít, ale taky je to velká nuda, říká Petr Laštovka

Poprvé jsem jméno Petr Laštovka zaznamenal před necelými dvaceti lety, když se objevil jako expert na „digitál“, jak se tehdy říkalo. Pro televizi Prima vybudoval službu iPrima, pracoval v Eurotelu v době, kdy se tehdy největší operátor spojoval s Českým Telecomem a kupovala je španělská Telefónica, a pak působil v několika reklamních či komunikačních agenturách. Byl šéfem digitální sekce Asociace komunikačních agentur. V poslední době o něm bylo slyšet méně, vlastně vůbec. Proč? Uvědomil jsem si to ve chvíli, kdy jsem na webu zaregistroval reklamu na karetní hru Chemoška na raka: pod ní byl podepsaný právě Petr Laštovka. Hru vymyslel, když ležel mnoho měsíců v nemocnici, protože absolvoval… ano, chemošku na raka. Jak se to vše seběhlo, změnily se nějak jeho hodnoty a pohled na svět a co si slibuje od budoucnosti? Tyhle a mnoho dalších asi banálních a prvoplánových otázek jsem mu položil ve svém podcastu.