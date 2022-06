Barcelonská výchova: střelba jako přihrávka, učení hrou a láska ke klubu

Česká fotbalová reprezentace se v neděli rozešla s tou španělskou smírně. Výsledek 2:2 by před zápasem bral každý střízlivý český fanoušek, ale vzhledem k průběhu zápasu, ve kterém domácí dvakrát vedli a inkasovali v samém závěru, nechyběla ani jistá pachuť hořkosti.

„Češi si zaslouží za předvedený výkon velkou pochvalu. Takticky to bylo téměř perfektní. Domácím se dařilo hrozit nebezpečnými protiútoky, které přinesly obě branky. Kvituji pětiobráncovou formaci, která zafungovala zejména v prvním poločase na výbornou, když totálně paralyzovala přechodovou fázi soupeře,“ hodnotí utkání Karel Tvaroh, obránce sparťanské rezervy.

Co všechno vlastně obnáší výchova generačního talentu, jakým je Gavi? Nosičům vody přišel do studia o své barcelonské stáži poreferovat Pavel Šulek, sparťanský mládežnický trenér, který v květnu nasál atmosféru a know-how vyhlášené akademie La Masia.

„Není divu, že je barcelonská akademie světově proslulá. Až tady si člověk naplno uvědomí, co všechno stojí za výchovou katalánských supertalentů. Kromě sportovního nadání se tu silně dbá na charakter hráčů a klubovou příslušnost. Drtivá většina trenérů a zaměstnanců pracuje primárně srdcem, ke klubu chovají silnou emoční vazbu, což je znát na každém kroku,“ poznamenává Pavel Šulek, jenž měl možnost sledovat plejádu tréninků a diskutovat s desítkami zaměstnanců a hráčů.

A co vypozoroval během tréninkového procesu? „V principu se po hráčích chce to samé napříč celou akademií. Soustředí se tu na nejmenší detaily, například počítají hráčům čas strávený s balonem na kopačkách, záměrně si omezují počet doteků s míčem, aby na hřiště přenesli kombinační prvky proslulé tiki-taka. A realizované přihrávky působí jako z jiného světa. Už na tréninku dvanáctiletých jsem si připadal chvilku jako na tenise díky razanci, kterou do sebe spoluhráči střílí,“ vzpomíná Pavel Šulek.