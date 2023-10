Hledá se trenér, a to rychle. Šilhavý už se proměnil v zombie

I díky souhře dalších výsledků jsou přitom postupové šance pořád slušné. Stačí vyhrát doma nad Moldavskem. A mělo by nejspíš stačit uhrát v Polsku i proti Moldavanům po bodu. Jenže ještě větším strašákem, než jaký skýtá pohled na tabulku, byl mimořádně tristní výkon českého týmu v Albánii s porážkou 0:3.

„Pro mě osobně to byl nejhorší sportovní zážitek od roku 1991,“ konstatoval Jindřich Šídlo, politický glosátor a zároveň velký fotbalový fanoušek, který se na zápas osobně vydal do albánské metropole. Poté, co na stadionu absolvoval nejpřísnější bezpečnostní kontrolu v životě, následoval pohled na mimořádně nevydařené české představení. „Češi dělali všechno strašně pomalu,“ všiml si Šídlo.