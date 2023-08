Nové léky na rakovinu: Co je víc, prodloužení života, nebo jeho kvalita?

Vývoj nového léku může trvat i dvacet let ani cena nově vyvinutého léčebného preparátu nebývá zanedbatelná. „Žádná farmaceutická firma konkrétní cenu za nový lék nezmiňuje, je to, řekněme, obchodní tajemství. Je ale obecně známo, že jde o obrovské částky. V onkologii není žádné překvapení, když vývoj od začátku až do konce stojí dvě až dvě a půl miliardy amerických dolarů,“ říká molekulární biolog Marek Hraška v podcastu MUDr.ování.

Počet účastníků studie neurčuje žádná legislativa, řeší se případ od případu. „Důležitý je cíl studie, který je definován tím, co chceme prokázat. Do toho pak vstoupí statistici, kteří řeknou, jaký vzorek pacientů potřebujeme. Z nedávné minulosti, kdy se řešila vakcína na covid, to byly desetitisíce pacientů, v onkologii mluvíme o menším počtu, v poslední fázi klinické studie jsou to stovky, maximálně tisíc pacientů,“ vysvětluje Marek Hraška.