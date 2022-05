Kauza Johnnyho Deppa: Drogy jsou součást jeho image, Hollywood to toleruje

Už několik týdnů trvá soudní spor bývalého hollywoodského hereckého páru Johnnyho Deppa a Amber Heardové. Deppova exmanželka mu podle něj pomluvou o domácím násilí zničila kariéru. Ona trvá na tom, že ji bil a zneužíval. Proč svět kauza tolik zajímá? A co vypovídá o prostředí amerického filmu?

Johhny Depp se kvůli údajně lživým výrokům své bývalé ženy Amber Heardové soudí o 50 milionů dolarů. Tvrdí, že mu její esej pro Washington Post, kde se označila za oběť domácího násilí, zničila hereckou kariéru. Kvůli ní prý například nebyl obsazen do pokračování série Pirátů z Karibiku, kterou se v minulosti proslavil.

Co v rozhovoru zaznělo?

6:00 – Že Depp bere drogy, se vědělo, je to součást jeho image. Dlouhodobě se to toleruje. Pokud hvězda nekolabuje na place nebo nenapadá kolegy, tak se to vždycky nějak „píárově“ zvládlo. Protože ta hvězda je komodita, je strašně důležitá a v mnoha ohledech nenahraditelná.