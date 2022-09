Bém: Myslel jsem si, že za práci primátora budu jednou pochválen

Už o víkendu voliči rozhodnou o tom, kdo usedne do primátorského křesla a povede příští čtyři roky Prahu. Kdo to bude a kam by měl hlavní město směrovat? A proč je práce pražského primátora tou nejtěžší v české politice?

Hostem speciálního vysílání Ptám se já ke komunálním volbám z Kasáren Karlín byli spolu s primátorem hlavního města Prahy Zdeňkem Hřibem (Piráti) a poslancem a lídrem Spolu pro Prahu Bohuslavem Svobodou (ODS) exprimátor Prahy Pavel Bém a politický komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo.

O post primátora svede souboj koalice Spolu v čele s Bohuslavem Svobodou a současná koalice v čele s Piráty a primátorem Zdeňkem Hřibem. Ti za svou čtyřletou vládu odstartovali desítky let očekávanou stavbu metra D, pustili se do oprav mostů nebo řešení bytové situace i klimatického plánu. Jejich éru ale poznamenala pandemie covidu-19, uprchlická krize v souvislosti s válkou na Ukrajině a zejména korupční kauza Dozimetr kolem pražského dopravního podniku. Kritici Pirátům také vyčítají, že se jim kromě zahájení metra D nepodařilo uskutečnit v Praze žádnou větší, průlomovou vizi jako byl třeba tunel Blanka.

Právě díky Blance je často označován za jednoho z nejúspěšnějších a nejvýraznějších polistopadových primátorů Pavel Bém. O projektu se sice rozhodlo už v polovině 90. let za jeho předchůdců, za Bémovy vlády se ale podařilo obří dopravní stavbu konečně rozjet. Kvůli dalším velikášským vizím, jako byla olympiáda v Praze nebo karta Opencard, které úspěšné nebyly a stály hlavní město stamiliony, někteří Béma naopak dodnes považují za mafiána. „Politikovi, který nic nedělá, se taková věc nemůže stát. Politik, který něco dělá, něco prosazuje, má nějakou fantazii a přichází s nějakými projekty, tomu se to prostě a jednoduše stane. Je to hrozně bolestné, ale beru to jako něco, s čím nemůžu nic dělat,“ řekl v debatě Bém.

Jak upozornil politický komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo, k úspěchu Pavla Béma výrazně přispělo, že měl jako jediný možnost vládnout osm let. „Pavel Bém svou urputností Blanku tlačil přes zastupitelstvo. V roce 2010 skončil a trvalo to ještě pět let, než se dostavěla. A jedna z prvních zpráv, kterou primátor Svoboda vydal po svém nástupu do funkce, byla, že to najednou bude mnohem dražší. A pak se jeho nástupci báli ledacos vůbec rozhodovat. To je ta výhoda a zároveň nevýhoda těch dlouhých osmi let, které tady nikdo jiný nedostal. Něco po sobě zanechal, ale zároveň to mělo zásadní vliv i na všechny jeho nástupce,“ uvedl Šídlo.

Bém měl jako primátor Prahy podle Šídla i jiných komentátorů také štěstí v další důležité věci, kterou už nikdo z jeho nástupců nepoznal. Za jeho éry v politice dominovala jeho ODS na všech úrovních. Podle Pavla Béma je ale třeba hledat příčiny jinde: „Prahu lze řídit efektivně. Potíž je, že ji chtějí řídit lidé, kteří k tomu nemají žádné dispozice. Kvality, schopnosti, znalosti a často ani vzdělání. Nejsou ani skutečnými politiky, ani projektovými manažery, ani charismatickými lídry. Pak opravdu nemohou uspět.“

Co by měl lídr největšího českého města všechno zvládnout? Může zároveň vykonávat funkci primátora i poslance? A chtějí od něj voliči spíše velké vize, nebo řešení každodenních problémů?

Co v rozhovoru zaznělo?

01:00 Vy jste nedávno říkal v jednom z rozhovorů, že si nemůžete vybrat mezi kandidáty na pražského primátora. - Bém: Já to mám jednoduché, protože stále jsem platící člen Občanské demokratické strany, takže moje volba je jasná.

1:40 Bém: Problém Prahy vůbec není v tom, o čem byla většina té předchozí hodinové diskuze. Je to primárně o síle, osobnosti kandidáta, který není jenom pražský primátor, ale on je, jak správně říkal pan docent Svoboda, i tak trochu poslanec. Je trochu stratég, je trochu politik, je trochu osobnost, která má přinášet vize. Musí dát dohromady koalici. Musí být tedy tvrdým obhájcem těch svých fantazií, protože když nejste, tak vás buď popraví opozice, anebo vás popraví vlastní koalice.

3:00 Souboj o pražského primátora je hodně osobní osobním vyhroceným soubojem mezi Zdeňkem Hřibem a Bohuslavem Svobodou. Nestane se, co se někdy stává, že dva se perou a třetí se směje? Jestli Patrik Nacher v pozadí se teď nemůže radovat? - Šídlo: Jedna věc je volby vyhrát, druhá věc je složit koalici. Tam záleží dost na tom, kdo se dostane do zastupitelstva a v jakém počtu. Já si pamatuji situaci po volbách 2010, kdy poprvé tady vyhrála komunální volby TOP 09 a koalici složili ti dva za ní, ČSSD a ODS. V tom samém volebním období se dostaly do zastupitelstva jenom tři strany ODS, ČSSD a TOP 09 a během toho jednoho volebního období každá z těch stran vládla s tou druhou nebo třetí proti té třetí nebo druhé. Komunální politika je ještě flexibilnější než ta velká politika, tady opravdu může nakonec vládnout kdokoliv s kýmkoli. To se může stát i v těchto volbách. Ti protivníci jsou vybráni dobře.

4:30 Bém: Práce primátora je samozřejmě na plný úvazek, úplně na tisíc procent. Na druhou stranu jsem slyšel od docenta Svobody, že tu odpovědnost nechá na klubu ODS v Poslanecké sněmovně, aby rozhodla o tom, zda si nechá mandát, nebo ne. Já musím za sebe říct ze znalostí Prahy a dívám-li se na těch posledních deset nebo dvanáct let, že souběh funkcí v tomto případě není nevýhodou, která má být kritizována, ale je absolutní výhodou. Vždyť se podívejte, Zdeněk Hřib měl obrovský problém, protože se prostě postavil v uplynulých čtyřech nebo třech letech proti vládě. Proboha, Praha je stát ve státě, jak se může postavit proti vládě, vždyť to není možné. Nejen ke stavbě velkého pražského okruhu potřebujete stát, ale k tisícům dalších věcí. Takže za mě souběh funkcí - poslanecký mandát plus primátor nejsou dvě práce. Dovedu si také představit, že primátor Svoboda bude tak velkorysý a řekne dobře, já tady dám svůj poslanecký plat na nějakou charitu nebo třeba na výsadbu stromů.

7:30 Vy jste ale byl opozicí svému vlastnímu premiérovi své vlastní vlády, jestli si dobře vzpomínám. - Bém: Ano, ale já vás jenom opravím, já jsem s ním barteroval to, aby vůbec mohla vzniknout jižní a jihozápadní část tranzitního okruhu kolem Prahy, kde má jezdit tranzitní a nákladní doprava. To musela být dohoda s Mirkem Topolánkem a tehdy to nebylo jinak možné než něco za něco, to se v politice dělá. - A bylo to za co? - Bém: Za mojí reálnou podporu vládě. Prostě není chytré bojovat proti vládě, i když chápu, že není vláda jako vláda, je jednodušší nebojovat proti vládě, když reprezentuje vaši vlastní politickou stranu nebo alespoň nějakou přibližně přibližnou ideologii.

9:00 Jak úspěšní byli Piráti v čele Prahy? - Šídlo: Tady je obecný problém stát v čele Prahy. Což je podle mě nejhorší job v české politice, asi velmi vzrušující, mocný a zároveň je to trochu jízdenka do pekla. Je strašně těžké stát v čele Prahy jedno volební období. Pavel Bém měl to štěstí, že druhé volební období vyhrál. Těch osm let dává nějakou naději. Skládat účty po čtyřech letech a říkat: Možná nic nevidíte, ale tady se začne stavět metro D, je těžké.

11:00 Šídlo: Spoustu věcí Piráti udělali. Zároveň jsou celkem ideologicky vyhranění pro jednu podobu Prahy, kterou symbolizuje třeba pokus o uzavření Smetanova nábřeží. Což je pro spoustu Pražanů, zejména těch mladších, to, jak chtějí, aby Praha vypadala nově. Praha se mimochodem od doby Pavla Béma opravdu změnila i tím, že tady přibylo lidí, kteří mají jinou představu o tom městě. Lidé a cyklisti spolu mohou žít v míru, ale mám dojem, že tady se z toho stala kampaň, téměř občanská válka automobilů proti cyklistům, což není pravda.

12:15 Co říkáte tomu, že vás někteří kritici dosud označují za člena mafie? Bém: Politikovi, který nic nedělá, se taková věc nemůže stát. Politik, který něco dělá, něco prosazuje, má nějakou fantazii a přichází s nějakými projekty, tomu se to prostě a jednoduše stane. A je to hrozně bolestné. Kdybyste se mě zeptala, jestli mi to je příjemné, tak řeknu, že z toho samozřejmě radost nemám, když někdo takovou větu řekne. Ale říkám také, proboha, žijeme v demokracii, která je postavena na třech pilířích moci. První pilíř moci je nezávislá justice. Vždyť já jsem nebyl ani obžalován, natož abych byl odsouzen. Takže já to považuji za takovou agitku, která vždycky něčemu a někomu slouží, kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde. Já jsem byl takový pitomec, když jsem vstupoval do politiky, že jsem si naivně myslel, že je to o realizaci svojí vize a že za to třeba jednou budu po zásluze pochválen. Já to přijímám jako fakt, se kterým nic nezmůžu.

14:00 A jak se dneska díváte na určitou marnotratnost vaší primátorské éry? Vy jste těch vizí měl spoustu, například olympijské hry v Praze - vize, která nás stála zhruba 100 milionů korun, potom karta Opencard, která stála 1,7 miliardy korun. A dnes už neexistuje. - Bém: To, co město prožere, úřad, úředníci, 35 miliard navíc každý rok, tak jak to dneska dělá současné vedení města, to jsou vyhozené peníze do vzduchu. Rozdíl mezi běžnými výdaji roku 2022 a běžnými mandatorními výdaji roku 2010, kdy jsem opouštěl primátorské křeslo, je 35 miliard korun, takže proti tomu je jedna Blanka každý rok legrační.

19:20 Šídlo: Já jsem s olympiádou nesouhlasil, mně se to zdálo příliš velkolepé, megalomanské a nezměnil jsem názor. Myslím, že ta doba Pavla Béma, která sice skončila před 12 lety, pak to další období významně omezila v mnoha směrech. Mimochodem pan poslanec Svoboda, bývalý primátor, byl kvůli Opencard osm a půl roku u soudu, ne protože chtěl něco ukrást, ale protože se to snažil vyřešit. A za to byl obviněn, za to hlasování. A nejenom on, i jeho nástupce Hudeček. Proto říkám také, že to je nejhorší job na světě. A co týče Blanky, za kterou mají lidé tendenci vám děkovat. Vůbec nezpochybňuju váš podíl na ní, ale Blanka se začala řešit už v půlce devadesátých let.

20:00 Šídlo: Pavel Bém svou urputností Blanku tlačil přes zastupitelstvo. V roce 2010 skončil a trvalo to ještě pět let, než se dostavěla. A jedna z prvních zpráv, kterou primátor Svoboda vydal po svém nástupu do funkce - to si pamatuju jak dneska, to bylo 6. února 2011 v Otázkách Václava Moravce - byla, že to najednou bude mnohem dražší. A pak se nástupci báli ledacos vůbec rozhodovat. To je ta výhoda a zároveň nevýhoda těch dlouhých osmi let, které tady nikdo jiný nedostal. Něco po sobě zanechal, ale zároveň to mělo zásadní vliv i na všechny jeho nástupce a také to mimochodem ukončilo tu nejasnou nadvládu ODS v Praze, protože až v roce 2010 to bylo poprvé, co tady ODS volby nevyhrála.

26:15 Šídlo: Pan Bém byl opravdu nejvýraznějším primátorem, Praha na něco takového velkého, což má teď asi být to metro D, už čeká poměrně dlouhou řadu let. Opravdu to trvalo od těch dvou posledních velkých staveb, které Praha otevřela, jak metro Déčko, tak Blanka, dlouho. Pražané teď podle mě nečekají na vize, ale spíš na řešení konkrétnějších věcí.

28:00 Bém: Pro mě je podmínka, že tam (ve volebním programu stran) musí být nadřazený dopravní skelet. Protože naivně si myslet, že jednou v Praze prostě budeme jezdit na kolech a nebudou tady auta, je úplná pitomost, to se prostě nestane. Takže auta musí pod zem anebo ven z Prahy. Za mě určitě jděte k volbám, je to vaše město.