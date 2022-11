Rusové jsou zmatení. Nejsou připraveni vyhlásit mobilizaci, říká expert

1:00 – Válka běží, nachází se ve stadiu vysoké intenzity a nese s sebou značné utrpení i v důsledku barbarských útoků. Ta cena je strašná. Předsedkyně Evropské komise dnes odhadla ztráty na straně ukrajinských ozbrojených sil kolem 100 tisíc zabitých. K tomu přibývají další civilisté, to může být kolem desítek tisíc. To je bezprecedentní situace na 21. století. Nesmíme dopustit, aby se tohle chování stalo normou.

2:00 – Ukrajinské odhodlání je nezlomné a má to dobré důvody. Ukrajinci vidí, co by je čekalo, kdyby Rusko uspělo. Zvěrstva nasvědčují tomu, že nejde o vybočení, je to součást širšího chování Ruska, ruské armády, ruského politického vedení. Ukrajinci vědí, že když se přestanou bránit, tak skončili. Myslím, že v tomhle útoky úspěšné nebudu, ale jsou způsobilé napáchat značné škody. Rusko dokázalo identifikovat slabá místa na ukrajinské straně, není sice schopné dosahovat úspěchu, ale dělá, co může – což je terorizování civilního obyvatelstva. Vše nasvědčuje tomu, že v tomhle typu útoků hodlá pokračovat.