Nejen pediatři a zubaři. Hrozí nám další problémy, upozorňuje expertka ODS

Česko už několik měsíců trápí výpadky léků. K sehnání nejsou zejména antibiotika pro děti. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka je to vina výrobců, kteří nedodávají dostatek potřebných léčiv. Kdy se situace zlepší?

Hostem Ptám se já byla předsedkyně sněmovního výboru pro zdravotnictví Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS).

Podle nedávného prohlášení ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) budou antibiotika chybět do poloviny května. Pak někteří výrobci obnoví dovoz a s nemocností pomůže i lepší počasí. „Problém je, že vypadl běžný penicilin, protože ho výrobce nedodal dostatečné množství,“ vysvětlil Válek. S touto firmou, která má prakticky monopol, se podle ministra státu stále nedaří dohodnout. Při výpadku penicilinu tak lékaři předepisují jiná antibiotika, kterých se potom také nedostává.

Výpadky léků z výrobních důvodů jsou poměrně běžné. Lékaři a lékárníci se ale shodují, že situaci srovnatelnou s tou současnou nepamatují. Sám ministr přiznává, že je situace „zlá“, zejména pro rodiče malých dětí, kteří musí shánět léky, kde se dá. Zároveň ale argumentuje, že na to rezort už od prosince upozorňuje.

Válek chce farmaceutické firmy do budoucna za nedodávání léků postihovat. Měly by podle něj nést daleko větší míru zodpovědnosti. Pomoct by v tom měla i novela zákona o léčivech, kterou chce rezort zdravotnictví do léta předložit vládě a podle které by měli výrobci povinnost držet zásobu léků na měsíc nebo dva.

Kdy rozsáhlé výpadky léků skončí? Proč se státu nedaří dohodnout s jejich výrobci? A v jakém stavu je tuzemské zdravotnictví, kterému kromě léků chybějí i lékaři a psychiatři?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 V jakém stavu je české zdravotnictví? – Budete se divit, neřeknu, že ve špatném. České zdravotnictví je pořád ještě ve velmi dobrém stavu. Netýká se to bohužel některých odborností, ale tam to není otázka posledních let. Tam jsme si na to „zadělávali“ delší dobu. Kupříkladu jsou to praktičtí lékaři pro děti a dorost. Tam se od roku 2008 jelo podle různých vzdělávacích programů pro praktické lékaře a pro nemocniční lékaře. Takže v tu dobu atestovalo ročně 30 lékařů pro děti a dorost, což nebylo schopno pokrýt tu poptávku. Více lékařů nám odcházelo do důchodu, než přicházelo nových. Teď se to trochu zlepšuje, protože atestace je společná a atestuje jich zhruba 100 ročně. Tady bychom se měli v dohledné době dočkat zlepšení. I když zrovna v této oblasti máme padesát procent lékařů nad 60 let věku.

5:00 Máme se s tím naučit žít, že lékaři nejsou? – Ne, to rozhodně ne. Jsou základní věci, které je potřeba udělat. Navýšit, pokud to ještě jde, počet absolventů. (…) O 10 procent by to bylo dobré číslo a bylo by to reálné udělat. Další věc je zkusit upravit postgraduální vzdělávání, umožnit lékařům, aby rychleji dosáhli své specializace. V dnešní době, kdy je větší počet zkrácených úvazků, se ta doba totiž prodlužuje.

9:00 Co byste vzkázala lidem, kteří nemůžou sehnat lékaře? Mají počkat, nebo se lépe rozhlédnout? – Budeme muset počkat, ze dne na den to nevyřešíme. Jedna z cest je, že se zakládají ordinace pro děti a dorost při nemocnicnicích. Nemyslím si, že je to dlouhodobě správná cesta. Ale vzhledem k tomu, že to bylo spoustu let zanedbáváno, tak je to v současné době jedno z řešení, aby se z toho nestala úplná katastrofa. Tam by to během pěti let mohl být opravdu velký problém. – Takže během pěti let může katastrofa přijít a nemocnice můžou pomoci? – Ano.– Ale teď to ještě katastrofa není? – Mohlo by nás čekat něco horšího. Třeba nikdo nemluví o chirurgii. Absolventů ubývá, takže tady už taky musíme zabrat, abychom během 10 let nebyli v podobné situaci jako u praktických lékařů pro děti a dorost.

15:30 Kdy bude penicilin? – Podle informací, které mám od Ministerstva zdravotnictví, pan ministr říkal, že penicilin by měl být už koncem května. Přesně to vědět nemůžu, je to otázka výrobců. V tom jsme obětí globalizace a výrobci si více méně dělají, co chtějí.

16:30 Neměli jsme mnohem rychleji přijmout nějaká opatření? Nemohl být ten zákon, který připravuje ministr Válek, připravený rychleji? – Legislativa mohla být hotova dřív, ale nepomohla by, protože v tuto chvíli je problém, že ty výrobky nejsou. Pomůže to v dlouhodobém horizontu. Sešel se nárůst nemocnosti a nedostatek léků. To jsou dvě věci, které nás dovedly do této situace.

17:30 U nurofenu je to trochu jiná věc, není to lék hrazený ze zdravotního pojištění, ale je volně prodejný. (…) SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv – pozn. redakce) začal dělat v poslední době kontroly a dal pokuty kvůli reexportu, ale myslím, že to nestačí. SÚKL ten nástroj má, má data, má tyto věci kontrolovat. – Takže selhává? – V této věci ano, byla tady i spousta upozornění ze strany lékárníků.

20:00 Máte pocit, že jste udělali maximum? Že máte před voliči čisté svědomí? – Udělali jsme, co šlo udělat. Dovezli jsme spoustu léků ze zahraničí. V současné době se jedná s Jižní Koreou o dodávkách antibiotik. Zatím nám brání legislativa, ale do dvou měsíců jsme schopni to změnit.

21:30 Vlastimil Válek je z mého pohledu dobrý ministr zdravotnictví, mohl by trochu zlepšit komunikaci navenek. Dívala jsem se teď, co všechno udělal a neprodal navenek. A udělal toho docela dost. Třeba v oblasti posílení prevence.

25:00 Chceme přivést děti i dospělé k většímu pohybu. – Jak? – Už máme nachystané různé kampaně, kterých se budou účastnit i poslanci. Nechte se překvapit. Na podzim to rozjedeme, máte se na co těšit.