Gestapo jsem neskandoval. Co jsem říkal? To už si nepamatuji, tvrdí advokát

Exnovinářka Jana Peterková si tento týden vyslechla u soudu dvouletou podmínku za šíření poplašné zprávy v době covidu. Její příznivci se násilím vlomili do soudní síně a skandovali hesla o gestapu. Bylo to za hranou přijatelného?

Hostem Ptám se já byl Norbert Naxera, který byl mezi davem skandujících podporovatelů Peterkové u soudu a nově je i jejím advokátem.

K incidentu u Městského soudu v Praze došlo v úterý. Do jednací síně se dostala jen část z příchozích, podporovatelé bývalé novinářky Jany Peterkové proto začali narážet na dveře síně, až je vysadili. Rozvášněný dav také skandoval hesla o gestapu a fašistickém státě. Podle videí ze sociálních sítí se měl mezi nimi pohybovat i Norbert Naxera.

První Debil na dnešní den... #staydebil #debilnaúterý je JUDr. Norbert Naxera, advokát.

Ano, to vysoké, evidentně retardované cosi v bledě modré košili, co s lůzou extaticky skanduje "gestapo, gestapo", JE právník Naxera... (záběrů i na jeho xicht tu lítá mnoho).

Co na to @čak 🤨 pic.twitter.com/wSGYpjsGZY — Paula (@Paula44212447) May 30, 2023

Muže v modré košili s brašnou přes rameno, který se nápadně podobal Naxerovi, zachytila i další videa. Jeho chování v soudní budově teď prověří Česká advokátní komora (ČAK).

Peterkovou, které soud v úterý uložil dvouletý podmíněný trest s tříletou zkušební dobou za šíření poplašné zprávy v době koronavirové pandemie, má Naxera nově zastupovat místo jejího dosavadního advokáta Davida Lejčka.

Co přesně se u soudu stalo? Čím se Naxera plánuje hájit před Českou advokátní komorou? A omluvil by se?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Co se u soudu přesně stalo? - Co se týče toho jednání, tak tam dali příliš malou jednací síň a vešlo se tam 15, 20 lidí, já nevím přesně. A přišla tam podpořit skoro stovka příznivců paní Peterkovou a byla to především chyba soudu, že nezvolil větší jednací síň.

3:00 Přece ale nemůžete myslet vážně to, že řeknete, že to je především chyba soudu, není to chyba těch, kteří vysadili dveře a násilně se vlamovali do soudní síně? - To bylo až druhotné, protože se tam všichni nevešli a protože tam nechtěli pustit ani důvěrníka obviněné Rudolfa Vávru, který na to měl právo podle zákona, aby tam byl. Buď ho justiční stráž nepochopila, že je její důvěrník, nebo mu nerozuměli v tom hluku. - A řešení takových situací je vysadit dveře a násilně tam vtrhnout? - To neříkám. Ale je to třeba vidět v tomto kontextu, že to nebylo nic připravovaného, že by chtěli zaútočit na soud, ale že prostě byly chyby v organizaci soudu. A tím vznikla taková vypjatá situace.

4:50 Ten rozvášněný dav skandoval hesla jako gestapo. Velmi vulgárně nadával soudkyni, když potom opouštěla soudní síň poté, co došlo k tomu incidentu. Není tohle absolutně za hranou všeho přijatelného? - Já jsem teda neslyšel, že by vulgárně nadávali soudkyni. - To já jsem slyšela na těch videích. Mimo jiné jako špína a pak mnoho dalších, mnohem vulgárnějších. - Já jsem to nezaznamenal, takže k tomu se nemůžu vyjádřit. To gestapo, to byl takový expresivní výraz, že nesouhlasili s tím, že tam členové justiční stráže zaútočili slzným nebo pepřovým sprejem na toho Rudolfa Vávru.

6:00 Mimochodem podle videí jste to skandoval také. - Neskandoval. - Na videu je vidět, že ano. - Tam to nemůžete vidět, když to není pravda. A navíc pochybuju, že mezi davem 50 lidí je slyšet, kdo co říkal. - Sázíte na to? Protože tohle bude velmi pravděpodobně jedna z věcí, kterou bude prošetřovat Česká advokátní komora. Jste si jist, že se neobjeví žádné video, které by vás zepředu zachycovalo, jak skandujete gestapo? Protože na tom videu, které to zachycuje, tam zepředu nejste. - Nevím, co se objeví za videa, ale nic takového jsem neskandoval. - A co jste tedy skandoval? Je tam vidět, že jste pravděpodobně něco říkal, pohyboval jste se v rytmu skandujícího davu. - Já už si to přesně nepamatuji. Ale myslím si, že v době, kdy to vyvrcholilo, kdy došlo k vysazení těch dveří, že jsem je naopak uklidňoval, aby se neprali, ale nikdo mě neposlouchal, nebylo mě slyšet.

7:30 Má se takhle chovat advokát? - No, tak především to, co tady říkáte, je odvádění pozornosti od problému. - Není, to je jedna z věcí, proč jste hostem tohoto rozhovoru, protože se vás chci zeptat na to, jestli se má advokát chovat tímto způsobem, přidávat se k agresivnímu davu na chodbách soudní síně, útočit na justici, soudkyni. - Já jsem na justici neútočil, já jsem tam jen tak stál mezi nimi, to je všechno.

9:00 Považujete ten incident, který se u soudu stal, za vážný? - Jistě, takové věci by se neměly stávat, ale vážné je taky to, co se u toho soudu stalo potom. Že soud pak bez předvolání udělal nové jednání, kde během půl hodiny potvrdil rozsudek obvodního soudu a přitom byla porušena procesní práva, která paní Peterkové dává trestní řád. - Od toho máme standardní procesy, jak se případně jakémukoliv soudnímu pochybení bránit. Ale já se ptám na ten násilný incident. Neměla by se od něj paní Peterková jednoznačně distancovat a vyzvat své příznivce k tomu, aby se podobným způsobem nechovali? - Ani paní Peterková, ani já, ani nikdo jiný nechtěl, aby se to stalo. - A omluvil byste se za to, nebo co byste mi teď řekl, když bych vás teď požádala, abyste se od toho co nejjednoznačněji distancoval? - Já se nemám od čeho distancovat, já jsem se na tom nepodílel.

10:30 A je to něco, co můžete jednoznačně odsoudit a vyzvat veškeré příznivce, ať už třeba vaše, nebo paní Peterkové, aby se tímto způsobem nechovali? - Ano, to bych je chtěl vyzvat. Teď bude další soud s panem Patrikem Tušlem a Tomášem Čermákem, bude to u Obvodního soudu ve Vršovicích. Chtěl bych na jednu stranu vyzvat lidi, aby tam přišli jako veřejnost, ale na druhou stranu bych chtěl vyzvat, aby to proběhlo v klidu, aby tam k žádnému takovému incidentu nedošlo.

12:30 Jana Peterková ve svých videích mimo jiné prohlašuje, že vláda má plány, jak lidi likvidovat vakcínami proti covidu, nebo že v Německu existují nové koncentrační tábory, nebo že Česko bude okupováno Severoatlantickou aliancí, nebo že NATO zastřelí každého, kdo se odmítne nechat odvézt k povinnému očkování proti koronaviru. Mohl byste mi říct, které z výroků Jany Peterkové se potvrdily, když jste říkal, že něco z toho, co ona říkala, se časem ukázalo jako pravda? To jsou přece zjevné nesmysly. - Tak tyhle výroky konkrétně se nepotvrdily, ale já napíšu do dovolání, že šíření poplašné zprávy znamená šíření zprávy, která je vědomě nepravdivá, že víte, že je něco pravda, a stejně to šíříte. A to byly zprávy, které byly její politické názory, a byly to věci, o kterých si myslela, že se stanou. Je pravda, že většina z nich se nepotvrdila, ale něco přece jenom ano. Třeba že tady mají být americké základny.

18:00 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek řekl, že pokud nebude s řízením ČAK spokojen, tak i on osobně ještě vyvolá další řízení, aby prověřil vaše působení. Neporušil jste zákon o advokacii, který mimo jiné advokátům dává povinnost, aby nesnižovali důstojnost advokátního stavu a dodržovali pravidla profesní etiky? - Neporušil. V nějakých videích je vidět, že jsem se s nikým nepral, že jsem se nikam nesnažil proniknout, nikomu jsem nenadával nebo neurážel, jenom jsem stál mezi nimi v době, když se to stalo. - Velmi pravděpodobně jste skandoval to heslo gestapo, jak jsem říkala, jak z těch videí je zřejmé. - A co se týká ministra Blažka. (…) K tomu bych chtěl říct, jak chce ministr spravedlnosti zasáhnout sám, odkdy může Ministerstvo spravedlnosti stíhat advokáty? Podle zákona o advokacii může maximálně podat kárnou žalobu. - Tak já myslím, že to asi má ministr na mysli. - Mě by zajímalo, jestli mi vyhrožuje nějakým protiprávním postihem, nebo jestli chce vytvořit nátlak na kárnou komisi advokátní komory, aby mě potrestala bez ohledu na to, že o tom, že bych se dopustil protiprávního jednání, neexistují žádné důkazy. Tady proti mně vyvolal tuto mediální štvanici. Advokátní komora řeší ročně jistě tisíce stížností na advokáty. A ještě nikdy se nestalo, aby se nějak o takové stížnosti takto mluvilo v médiích. - Ještě nikdy se, pane Naxero, nestalo, aby dav vyvrátil dveře během jednání soudu. - To máte pravdu.

23:00 Připouštíte si, že byste mohl být jako advokát vyškrtnut? - Ne.