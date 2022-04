Dotace pro Agrofert jsem podepsat musel, říká Havlíček. Už nebyl čas

Česko bojuje s nárůstem cen energií v době, kdy se spekuluje nad koncem dodávek z Ruska. Opozice kritizuje vládu, že nedoplnila zásobníky, přitom sama v době, kdy kabinet vedla, proti energetické závislosti na Rusku příliš nejednala. Jak na to doplatí Češi?

Další výrazné zvýšení cen plynu čeká zákazníky Pražské plynárenské. Od začátku roku se ale ceny za dodávky zvýšily plošně a Češi si při placení záloh za energie musí sahat stále hlouběji do kapsy. Zatímco se v souvislosti s konfliktem na Ukrajině hovoří o tom, že možné odstřižení od ruského plynu energie ještě prodraží, podle bývalých ministrů vlády Andreje Babiše měl současný kabinet jednat dříve a doplnit včas plynové zásobníky.

Kolika firmám takto pomohl a proč jsou podle něj kroky současné vlády nedostatečné? A jak by se Česko mělo připravit na zastavení ruského plynu?

Co v rozhovoru zaznělo?

4:45 – Evropa tu situaci podcenila. A vazba zejména Německa na ruský plyn je enormní a dneska s tím má celá Evropa problém. Ale my jsme jen součástí té infrastruktury.

5:40 – (Reakce vlády na drahé energie) Je to fiasko. Jsme jednou ze tří evropských zemí, které nepodporují (občany) efektivními opatřeními, zejména těmi plošnými.

11:30 – (Podepsání kompenzací za drahé energie pro firmy z Agrofertu) Ano, byly tam i tyto firmy. A jestliže musí být kompenzace vyplaceny do konce roku, (…) tak se musely všechny ty dotace vyplácet. (…) Jestliže je tam termín, dokdy se to musí podepsat a vyplatit, tak jsem to musel podepsat. (…) Každý týden jsem musel podepisovat balík všech kompenzací a dotací.