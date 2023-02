Černochová detailně popsala plány na přezbrojení české armády

Tento týden uplyne rok od války na Ukrajině. Západ od začátku Kyjevu pomáhá dodávkami zbraní, informacemi, cvičením vojáků i sankcemi uvalenými na Rusko. Jak dlouho s podporou vydrží? A jak se daří modernizace české armády?

Hostem Ptám se já byla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

V pátek 24. února to bude přesně rok, co na Ukrajinu vtrhla ruská vojska, a rozpoutala tak největší válečný konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Zvláštní vojenská operace, kterou Moskva původně plánovala na tři dny, ruským stratégům nevyšla. A to i díky silnému odporu Ukrajinců a vojenské a další pomoci západních zemí. Konflikt se ale změnil ve vleklou opotřebovávací válku, jejíž konec je zatím v nedohlednu.

Podle šéfky resortu obrany Jany Černochové události minulého roku zcela změnily bezpečnostní situaci. Na dnešním velitelském shromáždění v Praze také prohlásila, že bylo jasné, jak moc jsme za posledních 30 let zaspali. Postup Západu podle ní musí být jednotný a účinný.

Česko, které se do pomoci Ukrajině intenzivně zapojilo hned od začátku války, zatím Kyjevu darovalo nepoužívaný vojenský materiál z vlastních armádních zásob asi za 4,8 miliardy korun. Zbraně Ukrajincům posílají i tuzemští zbrojaři. Loni do země vyvezli vojenský materiál za více než 50 miliard korun. Z bezpečnostních i taktických důvodů stát rozsah pomoci přesně neuvádí.

Spojené státy tento týden oznámily, že v rámci zahraniční vojenské spolupráce poskytnou Česku v přepočtu asi 4,4 miliardy korun na modernizaci armády jako částečnou kompenzaci za techniku poskytnutou Ukrajině. Už na podzim přislíbily přes dvě miliardy korun. Ministerstvo obrany také koncem ledna dostalo v přepočtu asi 155 milionů korun od Evropské unie. Další částky se budou vyplácet postupně v následujících letech.

Jak dlouho Západ vydrží pomáhat Ukrajině? Nedojdou zbraně a munice? Co může ještě poskytnout Česko? A jak přistoupí k výzvě k navýšení výrobních kapacit vojenského materiálu?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Stali jsme se první vládou v novodobé historii České republiky, která řeší takto bezprecedentní záležitost. Pro mě prakticky po dvou měsících na resortu obrany to nebylo a není jednoduché. Na druhou stranu si myslím, že vláda Petra Fialy i Ministerstvo obrany obstály. Jsme zemí, která stále vede žebříčky pomoci a to nejen vojenské a humanitární, ale i například tím, že pomáháme vycvičit ukrajinské vojáky. (…) V následujících týdnech si půjdu pro mandát pro vyslání vojenských policistů v rámci mezinárodního tribunálu, kdy by se i naši čeští vojenští policisté měli podílet na vyšetřování zločinů, které probíhají na Ukrajině.

2:30 Pokud to zítra vláda odsouhlasí, tak bych ráda zveřejnila dodávky vojenského materiálu za loňský rok, aby veřejnost věděla, co všechno jsme na Ukrajinu poslali. Teď už to můžeme udělat a je to bezpečné.

4:00 Objevují se spekulace o darování letounů L-159 na Ukrajinu. Paní ministryně, je to ve hře? - To je od začátku spekulace a nikdy to nebylo na stole. Ty letouny používáme pro výcvik našich vojáků a nemůžeme ztratit tuto schopnost. Jejich počet, který armáda využívá pro výcvik, je minimální, co máme. Co se týče nadzvukových letounů, tak tam máme letouny Gripen v pronájmu, nemůžeme je posílat nikam dál. Co jsme ze vzdušných prostředků mohli poslat, to jsme poslali.

6:00 Česká republika je schopna navýšit objem vyrobené munice. Spoléháme v tom na rozvinutý český obranný průmysl. Navazujeme na tradici z 30. let, kdy jsme byli velmocí ve zbrojařství. Jsem ráda, že jsme si ponechali i některé státní podniky, protože i ty tvoří nějaké zásoby a možnosti, které třeba nabízíme i rámci toho ukrajinskou-českého klastru, který jsme dohodli na jednání naší vlády s vládou Ukrajiny.

11:00 Celý svět již rok sleduje statečnost a odhodlanost ukrajinských bojovníků čelit agresorovi Putinovi a jeho vojákům. Sice to v následujících dnech zatím nevypadá, že by ten konflikt měl skončit. To ale neznamená, že by ukrajinští bojovníci neukázali, co v nich skutečně je a nedokázali obrátit to, o čem si Vladimir Putin myslel, že má dávno v kapse. (…) Západ je díky své síle v rámci Severoatlantické aliance v obrovské výhodě. Teď prostě jen musíme vydržet, musíme dál podporovat Ukrajinu a dávat jasně najevo Putinovi, že takto není možné se chovat a jednat, žijeme ve 21. století a nelze se choval jako masový vrah.

18:30 Celý západní svět si mírovou dividendu vybral. Evropa žila od války v Jugoslávii v iluzi míru. A touto iluzí se nechaly všechny evropské vlády. Teď se všichni snaží dohnat ten deficit, pořádáme závody ve zbrojení. Kapacity nedostačují. Nejde jen o to posílat zbraně na Ukrajinu, ale i modernizovat naši armádu. V tomto jsme velmi zaspali. Jsem ráda, že vláda Petra Fialy má obranu jako svoji prioritu.

22:00 Čeho se tedy dočkáme? Kolik amerických vrtulníků například dostane letos česká armáda? - 2 až 4. Určitě to budou vrtulníky jak nové, tak staré, které jsme dostali z Havaje. Ty budeme dostávat v řádech týdnů. Během letošního roku by do Česka mělo přijet několik dalších tanků Leopard, těch by mělo být 13. V roce 2024 by měl přijet i vyprošťovací. Možná v dubnu bychom měli dokončit finále kontraktu se Švédskem na tanky CV90. Pak máme za úkol vyjednat se švédskou vládou bojová vozidla pěchoty, protože ta jsou páteří mechanizované brigády. Řešíme i radiolokátory MADR.

26:00 Protivzdušná obrana je pro mě priorita. (…) Zkušenosti z války na Ukrajině ukazují, že válku vyhrává, kdo ji má. Je to výzva na další desetiletí.