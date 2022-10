Favoritka Zemana na prezidentku: Vyjednávejme i s Ruskem a neposílejme zbraně

Hájit chce národní zájmy a tradiční rodinu, domov a vlast. Podle Miloše Zemana je přitom favoritkou v boji o prezidentský úřad. Čím chce bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu přesvědčit voliče?

Hostem Ptám se já byla kandidátka do prezidentského úřadu Alena Vitásková.

Její životní krédo „Česko na prvním místě“ koresponduje s heslem protivládních demonstrací svolávaných na Václavském náměstí. Ona sama přitom slibuje, že bude v první řadě hájit národní zájmy a tradiční rodinu, domov a vlast.

Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu se těmito sliby snaží nalákat voliče. Chce se totiž ucházet o prezidentskou funkci. A v jejím úsilí o nejvyšší ústavní funkci ji podpořil i současný prezident Miloš Zeman, který v únoru letošního roku řekl, že jako jediná kandidátka má jeho sympatie.

Alena Vitásková nesouhlasí s českými dodávkami zbraní na Ukrajinu a stojí o ukončení ruské invaze diplomatickou cestou. Také tvrdí, že bez ruského plynu se Evropa neobejde a kritizuje vládu Petra Fialy, protože prý nezvládá řešení energetické krize.

Prosazovala by tyhle názory i v prezidentském úřadě? A myslí si ještě, že sankce uvalené na Rusko nefungují a víc na ně doplatí Evropa?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Platí, že nesouhlasíte s dodávkami zbraní na Ukrajinu? - Jsem pacifistka, já stále hájím, aby se konflikty řešily mírovou cestou. Je to nejlepší způsob řešení konfliktů. Je málo politiků, kteří tohle zastávají, a to prohlubuje konflikt. Byla bych nerada, aby evropské obyvatelstvo bylo zataženo do konfliktu, který může skončit jadernou válkou. A jsem stále přesvědčena, že mezi Ruskem a Ukrajinou musí být třetí mediátor, který pomůže ten konflikt ukončit.

2:30 Kromě toho, že jsem pacifistka, jako byl prezident Havel, tak rovněž zastávám to, aby se dodržovaly mezinárodní úmluvy, minské dohody, které nikdy ale nefungovaly. I takovýto konflikt, kdy je agresor Rusko, lze řešit mírovou cestou. My jako předsednická země EU můžeme sloužit jako mediátor a můžeme pomoct ten konflikt ukončit.

3:55 Jako prezident bych prosazovala mírové řešení konfliktu.

4:15 Jako prezidentka byste se zasadila o to, abychom vůbec nepomáhali Ukrajině? - To ne, pomáhat se musí. Pomáhat se musí těm, kteří mají problém, ale musí to být pomoc, která je jasná a pomáhá těm, co utíkají před válkou a nejsou to ekonomičtí migranti.

4:45 A byla byste jako prezidentka pro to, abychom už neposílali Ukrajině zbraně? - Ano, zbraně prohlubují konflikt. - Takže bychom se odklonili od našich evropských partnerů, od NATO? - Ta pomoc nejdřív byla humanitární, ze všech evropských zemí. A teprve pak se přešlo na dodávky zbraní.

6:00 Použila bych stejných metod, jaké dneska používá prezident Erdogan, který chce vyjednávat jak s Ruskem, tak s Ukrajinou, aby se konflikt začal řešit diplomatickou cestou. Věřím, že i americký prezident Biden zahájí jednání. Ale nebudu teď hovořit o tom, jak by ty mírové dohody měly vypadat.

7:40 Jako prezidentka bych požádala o jednání s prezidentem Zelenským, s Putinem a požádala bych i o jednání s prezidentem Bidenem.

7:50 Jste na straně Ruska nebo Ukrajiny? - Jsem na straně těch, kteří válku nechtějí a nikdy jí nechtěli, čili nejsem na straně ani fašistů, ani nacistů. - Fašistů? Koho? - Já nevím, z které strany se tam projevuje fašismus či nacismus. - Proč o tom tedy mluvíte? - Nemohu být na straně žádné, protože neznám všechny důsledky, které z toho plynou. Jsem pro mírovou cestu.

8:50 Vy nevidíte oběti na straně Ukrajiny, ty civilní cíle? - Samozřejmě, že to vidím z nějaké části informací, které se k nám mohou dostávat. Na druhé straně vidím, že nebyly naplněné minské dohody. - Vy si myslíte, že Rusko mělo právo zaútočit, protože nebyly dodrženy minské dohody? - Tak proč se minské dohody dělaly?

9:30 Nikdy nemůžu být na straně agresora. - Takže jste na straně Ukrajiny? - Ano. - A když jste mluvila o fašistech a nacistech, koho jste myslela? - Myslela jsem část fašistů a nacistů, kteří na Ukrajině operovali, ať už to byl Azov nebo Banderovci. - Opakujete ruskou propagandu. - To nevím.

10:15 Kritizovala jste sankce na Rusko, že nefungují. Ale dopad na ruskou ekonomiku vidět už je. - Když se přijímají sankce, tak mají být promyšlené. Když se dělá pátý, šestý, sedmý balíček, a pak se z toho dělají výjimky, tak pak je to špatně. Na druhé straně sankce, které jsme přijímali jako EU v oblasti plynu a surovin, u těch se dělaly výjimky. Na druhé straně obchod mezi Ruskem a Amerikou vzrostl, odběr surovin jako ropa vzrostl.

11:30 Jestli se odstřihneme okamžitě, tak to může mít katastrofální dopady, nejen na hospodářství a ekonomiku České republiky a životní úroveň občanů, ale i na další evropské země, kde už dnes vidíme, že nedostatek zdrojů bude mít vliv. Třeba i na průmysl, ekonomiku Německa, což má vliv na Českou republiku. Spousta firem v Česku má obrovské problémy, začíná propouštět. Jsou to hlavně oblasti, kde je velká spotřeba energetických zdrojů jako je plyn, třeba sklářství.

12:50 A máme jinou možnost, než se odstřihnout od země, která rozpoutala válku na evropském kontinentu? - Třeba Německo, Rakousko, Maďarsko se neodstřihlo. Ne tak rychle. Ta cesta vede k pádu průmyslu, hospodářství, životní úrovně. Do tří let to nejsme schopni nahradit. Půjde to (se odstřihnout - pozn. redakce) za cenu, že tu bude obrovská recese, pády firem, nezaměstnanost a že bude občan, nejen v Česku, mít nižší životní úroveň.

14:50 Příčinou energetické krize je evropská energetická politika. To už jsem kritizovala v roce 2015, už když se nastavovaly obnovitelné zdroje, to zelené šílenství Green Deal. Dneska už to nikomu nevadí a budeme zase používat fosilní paliva a topit vším, ekologie šla bokem. To, že se loni nezprovoznil Nord Stream 2 byla ideologická záležitost, nikoliv že by tu nebyly připraveny cesty k dopravě plynu. Evropská energetická politika připravila Evropu do této situace. Ať už jde o emisní povolenky nebo obchodování na burze, kde to mělo být jen s přebytky a nakonec je z toho obrovský kšeft. Nemá to už nic společného s ekologií.

16:40 Kdo vás finančně podporuje v kampani? - Jsem v nulté fázi, stále sbírám podpisy pod petiční archy, tak mám domluvenou podporu s menšími i většími podnikateli, jakmile se dostanu na začátek kampaně. V tuto chvíli vidíte mé příjmy na transparentním účtu, je tam podpora od malých firem a občanů a já sama chci investovat jeden milion korun. Osobně se domnívám, že nebudu ani naplňovat zákonem daný limit. Bude to podstatně méně, bude to neokázalá kampaň. Mezi největšími sponzory budou ti, kteří mi dají maximálně 300 tisíc. Jsem s nimi domluvená. Budou to malé firmy. Ale v tuto chvíli mají některé kvůli vysokým cenám problémy. Z oligarchů mě nikdo nepodporuje. Jakmile to bude smluvně uzavřené, bude to na transparentním účtu.

18:40 Snažila byste se navázat na prezidenta Zemana? Řekl, že by si vás dovedl představit jako prezidentku. - Já mám svojí cestu, věřím, že havlismus, klausismus, zemanismus, že ty animozity těchto proudů bych dokázala srovnat.

19:30 Prezident musí umět komunikovat s vládou i s poslanci a senátory, byli zvoleni. Měla by být nastavena jednotná politika Hradu, Senátu i Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že jsem nikdy, před ani po revoluci, nebyla členkou politické strany, tak mám blíž k těm, kteří se chovají slušně.