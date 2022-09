Rusové mají jasnou slabinu. Nezajímá je, koho pošlou na frontu, říká Šedivý

Západ ukázal, že si nepřeje mír mezi Ukrajinou a Ruskem, řekl ruský prezident a vyhlásil částečnou mobilizaci, která se má týkat 300 tisíc rezervistů. Co to znamená pro boje na Ukrajině? A jak by měla zareagovat Evropa?

Hostem Ptám se já byl bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý.

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu vyhlásil částečnou mobilizaci, která se má týkat především vojáků v záloze. „Naléhavé rozhodnutí“ prý ruský prezident přijal, aby Rusko ochránilo lidi v „osvobozených zemích“. Západ podle Putina ukázal, že si nepřeje mír mezi Ukrajinou a Ruskem – a jeho snahou je prý oslabit, rozdělit a zničit Rusko.

Podle řady expertů je vyhlášení mobilizace přiznáním, že se situace na Ukrajině pro Rusko nevyvíjí dobře. A slovy české ministryně obrany Jany Černochové ruský prezident uznal prohru.

Projev prezidenta Putina k národu bude mít pravděpodobně i další nezamýšlený výsledek - podle britské BBC lze čekat, že řada Rusů bude kvůli vyhlášení mobilizace chtít co nejrychleji opustit zemi. A prudce se propadl i ruský akciový trh.

Co lze od Ruska v nejbližších týdnech čekat? A co znamená mobilizace pro Ukrajinu i svět?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - Rusko se dostalo pod poměrně velký tlak. Ztrácí schopnost bránit se ukrajinským útokům na dvou hlavních operačních směrech - ten první vede z Charkova, druhý na jihu z prostoru Chersonu. Mobilizace znamená, že by se Rusové bez zásadního posílení vojsk už nebyli schopni na území Ukrajiny bránit.

2:00 - Neznáme detaily, počty mobilizovaných neuvedou ani Rusové. Bude zásadní, jaké ročníky budou volány, jaký segment ročníků i jaké bude teritoriální povolávání. Uvidíme postupně, kdo se bude povolávat a jak budou tuto armádu připravovat.

3:00 - Rusové mají pořád braneckou armádu, ta tvoří podstatnou část generovaných záloh, které mají Rusové k dispozici. V novodobých zálohách mají Rusové 1,5-2 miliony lidí. Ti vykonají roční vojenskou službu a pak jsou převedeni do zálohy. V horizontu pěti let ale mají stále určité návyky, zkušenosti, znalosti techniky. To budou asi ty ročníky, které budou osloveny, ale může být provedena korekce, jaké specialisty armáda povolá. (…) Ten výcvik je ale relativně omezený, připravit vojáky na ovládání složitější techniky za rok není možné. Pokud tato část vojáků základní služby bude povolána, bude potřebovat docvičení. To je ta slabina, kterou Rusové mají - nedbají na to, jak jsou lidé připraveni, a tak je posílají na frontu.

5:00 - Informace mluví o tom, že ruské jednotky trpěly a neměly dostatečné vybavení. V ruské armádě je navíc hodně korupčního jednání, vojákům tak chyběly základní věci - dostávali třeba sedm let prošlou stravu a týkalo se to i výstroje a výbavy. S tím se budou Rusové dál potýkat. Navíc technika, která je pro mobilizované jednotky uložena, je staršího data výroby. Není tedy nejnovější, nepokrokovější a neefektivnější. To se může ukázat na frontě, že s první vlnou branců přijde i technika, která je stará patnáct až dvacet let.

7:00 - Putin provedl nějakou výměnu ve velení už po prvních týdnech, přesto je vidět, že ten sbor neplní svou roli, jak bylo předpokládáno. Ti velitelé navíc nejsou ani dobře motivováni. Nemají „morál“ na odpovídající úrovni a to je věc, která je vázána na poměrně velké ztráty.

9:00 - Uvidíme, jak bude vypadat nový velitelský sbor. Do armády se asi vrátí i vojáci, kteří sloužili za dob Sovětského svazu. To jsou lidé, kteří jsou tvrdí v oblasti velení a věří v sovětský model a význam. Ti mohou přinášet tvrdý tlak na disciplínu. Velká část vojáků bude nastupovat pod hrozbou trestu a je otázka, do jaké míry to vzbudí odpor společnosti. Ti lidé mohou prokázat určitou míru pasivní resistence. To je moment, kdy Putin bude muset významně pracovat se svou společností. Velké procento lidí, kteří jsou přiváženi zpět jen v igelitových pytlích, může vzbudit velkou vlnu odporu, který by mohl znamenat Putinův konec.

11:00 - Byla tu otázka, v jakém okamžiku Putin přistoupí k mobilizaci. On čekal na nějakou záminku, my jsme ale nevěděli, jak se bude chovat. Teď je zřejmé, že uznání referend, které má proběhnout v nejbližších dnech v několika separatistických oblastech, to bude použito jako argument, že tito lidé chtějí být součastí Ruska a je třeba udělat něco pro jejich ochranu.

13:00 - Neposlušnost sloužit v armádě byla v Rusku vždy tvrdě trestána. Může se ale zopakovat situace, kdy Sovětský svaz intervenoval do Afghánistánu, zvedl se poměrně silný odpor a Gorbačov to musel zastavit. Něco podobného se stalo při válce v Čečensku. Myslím, že něco podobného může nastat i teď.

15:00 - Ve válce umírají lidé, ale i umírání má svá pravidla. Lidé nemají být zabíjeni tak, aby trpěli, to by měla být zásada velitelů, kteří jsou schopni své lidi udržet na uzdě. (…) Existuje velká část ruských vojáků, kteří se chovají jako zločinci, ale každá jednotka je taková, jaký je její velitel. Pokud ti jsou nevšímaví ke krutosti vojáků, ukazuje to, že ten politický režim selhává po stránce lidskosti. Jak je systém bezohledný ke svým obyvatelům, tak bezohledně připravuje i ten velitelský sbor, který pak necítí zodpovědnost ani za své vojáky.

18:00 - I přes Putinovu rétoriku, která je stále intenzivnější, myslím, že nemá stále v úmyslu použít jaderné zbraně. To by bylo silné kafe. Ty mobilizace ale mohou Rusové použít opakovaně.

21:00 - Loajalita armády v Rusku je stále na té úrovni, kterou Putin potřebuje. Odpor se spíše může generovat v ruské společnosti, která by mohla Putinovi vnutit, aby zastavil válku. Rusko ale teď nemá před sebou žádné dobré řešení, i kdyby zastavilo válku - to, co bude muset zaplatit v reparacích, bude také rána.