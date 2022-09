Na novou vakcínu proti covidu bych nečekal. Kdo ví, kdy přijde, říká Konvalinka

Svět s napětím očekává, co přinese podzim v oblasti pandemie covidu. Kdo chce, může si už zajít pro čtvrtou posilující dávku vakcíny. Někteří lidé ale čekají na nové přípravky, které budou účinnější proti novým mutacím. Vyplatí se to?

Hostem speciálního vysílání Ptám se já z Kasáren Karlín byl biochemik Jan Konvalinka společně s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09) a sociologem Danielem Prokopem.

Zavedení roušek, plošných testů a dalších omezení podle resortu zdravotnictví v nejbližší době Čechy pravděpodobně nečekají. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka se stal z koronaviru „medicínský problém“ a dle jeho slov tu už máme velmi účinné vakcíny i dostupné léky.

S tím souhlasí i biochemik Jan Konvalinka: „Podle dat, která mám k dispozici, se 95 % naší populace s virem setkalo. Už nemáme imunologicky naivní populaci jako loni a předloni,“ řekl s tím, že by přesto zůstal obezřetný, protože se vždy může objevit nová mutace viru, která může imunitu obejít.

Právě kvůli mutacím nezačal podle současného ministra resort s masivnější propagací očkování. Čeká prý na nové, účinnější vakcíny hlavně proti omikronu. Konvalinka by ale na jejich uvedení na evropský trh nečekal.

„Zázraky se dějí, ale zatím bych na ně nespoléhal,“ vysvětlil. Podle něj by se čtvrtou dávkou vakcíny neměly otálet především rizikové skupiny: „Čím jste mladší a zdravější, tím relativně menší benefit máte z té další dávky.“

Kdy se pro další dávku vakcíny vydat a opravdu přinesou nové vakcíny výraznější ochranu? A jak účinné léky v současnosti máme?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - Je pravda, že virus je tak nakažlivý, že plošné testování nemá smysl, opatření nemají smysl a musíme se spolehnout na očkování a léky? Teď v létě roku 2022 bych řekl, že to, co říká pan Válek, je už pravda. Byla by to ale chyba přistupovat k tomu dříve, kdy už někteří považovali koronavirus jako ryze lékařský problém, kde není potřeba plošných opatření. (…) Podle dat, která mám k dispozici, se 95 % naší populace už s virem setkalo. Už nemáme imunologicky naivní populaci jako loni a předloni. Pokud se nestane něco dramatického, z covidu se stává lékařský problém. Pandemie to ale stále je. Vymezil bych se proto proti tomu menšímu testování - měli bychom mít lepší přehled o tom, jak jsme na tom, měli bychom testovat víc. Dělal bych nějaké screeningové testování.

3:00 - Třeba studie PCR z odpadních vod dokázala predikovat letní vlnu. Ona byla silnější, bylo nejvíce infikovaných, přesto nemocnice zaplněny nebyly. Nebylo to tím, že je omikron slabší infekce, ale protože jsme tak promořeni a proočkováni, že už to nezabíjí lidi.

4:00 - Z literatury se zdá, že protilátky vydrží měsíce, ale déle vydrží imunitní paměť. Můžete tedy onemocnět znovu, ale je málo pravděpodobné, že byste skončili v nemocnici nebo s velmi těžkým průběhem.

5:00 - Je tedy nepravděpodobné, že by se tedy objevila tak nakažlivá varianta, která by zaplnila nemocnice? Je to málo pravděpodobné, ale nesmíme to vylučovat. Jsem optimista. Všechno hovoří pro to, že nás veliký průšvih nečeká, přesto musíme být připraveni.

6:00 - Vakcíny jsou velmi vhodné pro rizikové skupiny. Zdá se, že benefit pro mladší lidi s třemi dávkami není tak veliký. Čím jste mladší a zdravější, tím relativně menší benefit máte z té další dávky. Změnit to ale může nová varianta viru, proti které by současná imunitní odpověď nestačila.

7:30 - Na nové vakcíny proti omikronu bych nečekal, nevíme, jak dlouho bude trvat jejich uvedení na trh. Když vidím, jak dlouho se k nám dostává Paxlovid, je otázka, jak rychle se k nám dostanou tyhle vakcíny, a nemáme jistotu, jestli budou klinicky lepší než ty současné. Ty jako ochrana proti těžkému průběhu omikronu fungují velmi dobře.

8:00 - Tyhle vakcíny byly předběžně v srpnu schválené ve Spojených státech. (Rozhovor vznikal před uveřejněním informace, že použití těchto očkovacích látek doporučila také Evropská agentura pro léčivé přípravky, pozn. red.) Zázraky se dějí, ale zatím bych na ně nespoléhal.

14:30 - Vypadá to, že větší budoucnost mají léky než vakcína. Většina mutací, které vidíme, jsou na obalovém spikeproteinu, což znamená, že léky jsou účinné proti všem variantám. Když se budou ale nadužívat, může na ně vznikat rezistence. Může se ale používat jejich kombinace - třeba s protilátkami, a to zažene virus do slepé uličky.

15:00 - Predikovat budoucnost se dá špatně. Byl bych ale optimista v tom, že ten virus zkusil hodně, a to nejlepší, s čím přišel, byl omikron. Je dramaticky infekčnější, ale není víc patogenní. Až na deltu ale koronavirus nepřišel s mutacemi, které by patogenicitu zvýšily. Můžeme čekat, testovat a sekvenovat.

17:00 - Vláda teď vnímá covid jako medicínský problém, to ale bylo špatně v roce 2020 a 2021. Doufám, že nyní už mají pravdu a myslím, že to tak bude. Pořád bych se ale připravoval na málo pravděpodobnou variantu, že virus zmutuje.

19:00 - Bude určitě silné doporučení očkovat se každý rok – pro rizikové a starší občany, podobně jako s chřipkou. Zatím se nezdá, že by to bylo nezbytně nutné pro nás mladé. (…) Já s očkováním ale nebudu čekat, nejsem si jistý, že nová vakcína přijde včas.